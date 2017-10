Autorităţile din Sănătate sunt disperate. "Părinţii refuză să îşi vaccineze copiii"

3

alt fapt divers, dar confirmat de medic pediatru

Vedeti ca acum e epidemie de tuse convulsiva in Constanta, dar despre asta, mucles, nimeni nu sufla un cuvintel. Aaaa ... si se imbolnavesc copii vaccinati (pertusis= tuse convulsiva). Deci vaccinul ala antipertusis pentru ce se mai face, daca de 40 de ani se vaccineaza cu el, iar copii se imbolnavesc in continuare in masa? Voi mai credeti in povesti cu zane?