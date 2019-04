Autismul nu este o boală! Cum putem să îi ajutăm pe aceşti copii speciali?

Autismul nu este o boală! Cum putem să îi ajutăm pe acești copii speciali?

Zeci de mii de copii din întreaga țară sunt diagnosticați cu autism. De altfel, autismul este o afecțiune considerată drept una dintre cele mai frecvente tulburări ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul, diabetul și sindromul Down. Pentru acești copii speciali, ziua de 2 aprilie aduce, an de an, în atenția societății, nevoia de acceptare și integrare.













Statisticile internaționale ne arată că 1 din 68 de copii suferă de autism. Datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creștere continuă a incidenței tuburării, estimându-se un număr de peste 30.000 de copii afectați. Tulburarea de spectru autist poate să apară în orice familie, indiferent de rasă, etnie, zonă geografică sau nivel de educație. Nu se poate vindeca, dar cu intervenție timpurie intensivă, până la 50% dintre copiii cu autism pot duce o viață independentă.







Manifestări cu ocazia zilei de 2 aprilie vor avea loc astăzi, în întreaga țară. De nouă ani, asociația Help Autism se alătură manifestărilor internaționale și marchează această zi prin evenimente de conștientizare și strângere de fonduri pentru cei 500 de copii cu autism, pe care îi susține în programe de terapie. Peste 52 de asociații și fundații și 26 de instituții publice, care fac parte din Rețeaua RO-TSA, înființată la inițiativa Help Autism în sprijinul copiilor cu autism, marchează ziua prin diverse acțiuni menite să informeze și să implice comunitățile locale.







Rețeaua RO-TSA vine în continuarea eforturilor depuse de către Asociația Help Autism, de a reuni un număr de organizații publice și neguvernamentale, cu atribuții în sfera tulburărilor de spectru autist, număr reprezentativ pentru fiecare regiune a țării. Rețeaua cuprinde 66 de ONG-uri și 67 de instituții publice, care au început colaborarea în vederea elaborării unei politici alternative la politicile publice care privesc persoanele afectate de autism și familiile acestora.







Ce este autismul?







Este o tulburare de origine neurobiologică despre care se consideră că afectează copilul până la vârstă de trei ani, până la această vârstă deficiențele sunt evidente și poate fi stabilit un diagnostic. Autismul implică toate palierele de dezvoltare, cognitiv, comportamental, motricitate grosieră, motricitate fină, practic sunt afectate toate laturile care privesc dezvoltarea normală a unui copil.







Autismul nu este o boală, ci o tulburare de comportament, din acest motiv diagnosticul nu poate fi pus prin analize de sânge, analize ADN sau alte investigații clinice. Singurul mod prin care un medic psihiatru în pediatrie pune diagnosticul de autism este prin analizarea comportamentului copilului. De aceea, implicarea părintelui este esențială, pentru că el trebuie să observe primul dacă apare ceva anormal în dezvoltarea celui mic.







Semnale de alarmă pentru părinți







Primele semne care pot indica o Tulburare de Spectru Autist sunt vizibile încă din perioada în care copilul este sugar. Nu își caută mama cu privirea, nu se uită după obiectele care se mișcă, nu arată cu degetul, nu răspunde cu zâmbet la zâmbet, nu gângurește, nu răspunde la sunetele scoase de adulți, nu reacționează la expresiile faciale ale celor din jur, nu râde și nu-și manifestă bucuria, nu rostește niciun cuvânt, toate acestea pot reprezenta indicii ale unei tulburări.







Există însă și situații în care copilul se dezvoltă normal până la vârsta de doi ani, are toate abilitățile necesare vârstei sale, adică merge, vorbește, interacționează firesc, iar brusc, în jurul vârstei de doi ani, își pierde toate aceste achiziții.







Diagnosticare precoce și intervenție terapeutică imediată

Intervenția timpurie este cheia obținerii unor rezultate optime pentru copiii cu autism. Oamenii de știință au demonstrat că perioada maximă de dezvoltare a creierului uman se află undeva între vârsta de 0 și 3 ani, fapt ce sugerează într-un mod cât se poate de evident că perioada în care trebuie să se înceapă intervenția terapeutică trebuie să se găsească undeva în acest interval.