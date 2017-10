Autismul, boala care se tratează prin joacă

Trăiesc într-o lume doar a lor și fiecare zi înseamnă teamă, frustrare și imposibilitatea de a comunica. Boala care izolează în fiecare clipă mii de copii de societate și care le răpește din bucuriile sim-ple ale vârstei, poartă numele de autism. Această afecțiune este o tulburare neuropsihologică ce are efecte asupra întregii vieți. Cercul vicios se poate rupe odată ce părinții recunosc semnele care indică o asemenea boală și care conștientizează importanța terapiei. Există trei semnale majore care pot indica tulburarea și care pot fi recu-noscute încă din primii ani de viață ai copilului:- Socializarea - copilul nu reușește să comunice cu familia și nici nu se integrează în mediul social.- Limbajul: 40% din copiii afectați de autism nu verbalizează niciodată. Restul sunt afectați de ecolalie, care înseamnă că reușesc să comunice doar prin repetarea cuvintelor auzite.- Stereotipia dusă la extrem: acestea sunt diferite de la un copil la altul. Se pot dezvolta stereotipii comportamentale, cum ar fi mersul pe același drum de fiecare dată, motorii, date de gesturi și verbale, atunci când pacientul preferă anumite cuvinte pe care le repetă în diferite contexte.Terapia ABASistemul de învățare ABA divide orice sarcină în sarcini mai mici și pune un accent foarte mare pe răsplătirea copilului atunci când îndeplinește cerința în mod corect. O întrebare pusă frecvent este de câte ore de terapie are nevoie copilul. Pentru fiecare mic pacient în parte este lansat un program de cel puțin 40 de ore pe săptămână și o combinație specifică de terapii, în funcție de gravitatea cazului.Prin terapie, copilul va învăța că fiecare gest are consecințe pozitive sau negative, fapt ce va genera scăderea episoadelor de comportament neadecvat, în schimbul celor pozitive.Terapia P.E.C.S., care se bazează pe folosirea imaginilor, este o alternativă. Copilul învață să lucreze cu ajutorul suportului vizual, prin schimbul de poze sau pictograme pe care le folosește în toate exercițiile specifice terapiei. Și pentru că orice copil preferă să se joace în loc să practice învățarea prin exerciții, terapeuții recomandă ludoterapia. Astfel, activitatea educațională alternează cu joaca, iar copilul devine mai relaxat și mai dornic să lucreze.Art-terapia ajută la exprimarea emoțiilorCursurile de art-terapie vin ca o soluție pentru ca micii pacienți să aibă un spațiu în care să-și poată exprima emoțiile, dar mai ales frustrările, anxietatea și să se înțeleagă pe sine. Prin desen, modelaj sau origami, sunt eliminate tensiunile fiecăruia pentru a facilita comunicarea și relaționarea. Sunt dezvoltate motricitatea, adică mișcările voluntare ale corpului și senzorialitatea, care înseamnă sensibilitatea la atingere a copiilor. În Constanța, un astfel de atelier de art-terapie există în cadrul Centrului Terapeutic Marea Neagră, care combină toate formele de terapie din spectrul autismului, cu specialiști instruiți și cu un program structurat în funcție de starea fiecărui copil. Ultima noutate introdusă de specialiștii centrului este tableta electronică tip i-Pad, prin care sunt combinate toate celelalte metode didactice. "Copiii pot învăța astfel exercițiile într-un mod practic, dar mai relaxant. Prin alternarea tuturor acestor terapii urmărim ca în cadrul centrului nostru să aducem în prim plan socializarea între copii. Lucrând în echipă, îi ajutăm să se accepte și să învețe să lucreze în echipă", a declarat, pentru Cuget Liber, psihologul Adrian Gemănaru, directorul Centrului Terapeutic Marea Neagră.Consilierea familiei este esențialăCa părinte și parte dintr-un cuplu care are un copil autist, trebuie să primești la rândul tău informații și sprijin pentru a nu vicia liniștea mediului familial, dar și pentru a putea continua lupta cu un astfel de diagnostic. De aceea, centrul de terapie are și programe de consiliere parentală și de cuplu.