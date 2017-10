Au început înscrierile pentru cea de-a doua specializare, la rezidenţiat

Au început înscrierile pentru cea de-a doua specializare, la rezidențiat

Posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregatire pentru obtinerea celei de a doua specialitati, in regim cu taxa, la rezidentiat, conform unui comunicat de pe site-ul MS.In perioada 28 aprilie, 9 mai 2014, cei interesati se vor adresa institutiilor de invatamant medical superior, pentru obtinerea avizului privind inscrierea la acest program de pregatire.Dosarele de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, se depun la Ministerul Sanatatii, sediul din str. George Vraca nr. 9, in perioada 05 – 16 mai.