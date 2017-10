Au ajuns să se întrebe dacă apucă ziua de mâine

Pacienții infectați HIV/SIDA din mai multe județe nu mai primesc, din această lună, medicamente de la stat. Bolnavii din Constanța sunt puțin mai norocoși: fondurile alocate Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ajung până în octombrie. În schimb, nu sunt bani pentru a mai realiza și investigațiile obligatorii pentru a urmări evoluția bolii. Lipsurile financiare din sistemul sanitar le resimt cel mai tare bolnavii cronici. Supraviețuiesc doar datorită tratamentului, iar întreruperea lui nu le pune în pericol doar starea de sănătate, ci și viața. Iar pacienții infectați HIV/SIDA resimt, parcă, cel mai greu fiecare întârziere a statului de a distribui banii aferenți achiziționării de medicamente și materiale sanitare pentru tratarea lor. Orice întrerupere le poate fi fatală și, de aceea, mulți se întreabă câte „reprize” în care statul va sista alocarea fondurilor vor mai putea suporta. Și anul acesta, asemenea anilor trecuți, toamna vine cu vești proaste pentru ei: banii alocați pe programul național de HIV/SIDA sunt aproape de epuizare și deocamdată statul le transmite doar promisiuni. „În alte județe, precum București sau Iași, banii pentru medica-mente, alocați pe anul acesta, au fost epuizați. Noi mai avem până în octombrie. Este nevoie de o suplimentare pentru a asigura terapia până la sfârșitul anului, astfel încât pacienții să nu întrerupă tratamentele. Experiența anilor trecuți ne-a arătat că banii sunt alocați, dar apar întârzieri. Durează procedurile de achiziție, astfel că de la primirea fondurilor și până la achiziționarea efectivă a medicamentelor pot trece și peste 50 de zile”, a declarat dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Nu sunt bani nici pentru analizele obligatorii În schimb, nu sunt fonduri pentru a urmări cum evoluează starea de sănătate a fiecărui bolnav în parte. „Fiecare bolnav trebuie supus, din trei în trei luni, la teste de încărcătură virală și de CD4, cu ajutorul cărora se constată dacă boala evoluează sau dacă tratamentul este eficient. Trebuie realizate, căci bolnavul poate dezvolta imunitate, situații în care terapia trebuie schimbată”, a explicat dr. Halichidis. Pentru investigațiile pacienților infectați HIV/SIDA din Constanța sunt necesari aproximativ 800.000 de lei. Anii trecuți, banii erau alocați de la stat, prin programul național de HIV/SIDA. Începând din 2011, Spitalul de Boli Infecțioase trebuie să aloce suma necesară din bugetul propriu. „Reactivii necesari pentru investigații sunt foarte scumpi, astfel că bolnavii au fost testați în funcție de cum am reușit să-i achiziționăm. Noi știm care sunt pacienții în cazul cărora tratamentul merge bine și în cazul cărora nu și trebuie neapărat testați”, a adăugat medicul.Refuză tratamentul În ciuda lipsurilor cu care se confruntă, starea de sănătate a bolnavilor este stabilă, a arătat dr. Halichidis. Cel puțin a celor care își urmează terapiile, căci, după cum a subliniat medicul, sunt persoane care refuză să ia medicamentele. „Sunt pacienți care, deși pri-mesc medicamentele, nu vor să le ia. Iar aceștia ar trebui trași la răspundere, pentru că și tratamentele lor sunt din bani publici. Iar tratamentul unui bolnav costă mii de euro”, a afirmat medicul specialist. Cât privește motivele pentru care bolnavii refuză tratamentul, acestea sunt variate: fie nu vor să accepte boala, fie nu conștien-tizează importanța terapiei. „Sunt pacienți care, după ani de zile de la diagnosticare, nu pot suporta ideea că sunt infectați. Noi, când punem un diagnostic de HIV, facem trei rânduri de teste, dintre care unul la București. Nu ne hazardăm să punem diagnosticul pe teste rapide”, a mai spus specialistul infecționist. Hepatita e o boală mai grea decât HIV-ul Infecția HIV nu mai este boala sperietoare de acum câțiva ani. Cercetarea medicală a făcut ca, astăzi, să se poată trăi cu această afecțiune. „Bolnavii și nu numai trebuie să înțeleagă că, în ultimul timp, HIV a devenit o boală cronică, ce se poate trata ca orice boală cronică. Noi, infecționiștii, am ajuns la concluzia că sunt boli mult mai rele decât HIV. De exemplu, hepatitele cronice B și C sunt mult mai greu de tratat. În cazul HIV-ului, dacă ești conștiincios și urmezi tratamentul, la indicațiile medicului, se trăiește toată viața”, a atras atenția dr. Stela Halichidis.