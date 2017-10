ATENŢIE! Riscuri IMENSE în urma creşterii în greutate, chiar şi cu 5 kg

ATENȚIE! Riscuri IMENSE în urma creșterii în greutate, chiar și cu 5 kg

Creșterea în greutate cu 5 kilograme la începutul vârstei adulte are o incidență deloc neglijabilă asupra riscului de dezvoltare a unor complicații metabolice grave, informează miercuri lefigaro.fr.Cercetători americani și chinezi au evidențiat într-un studiu ce a fost publicat în Journal of the American Medical Association (JAMA) că o eventuală creștere consistentă în greutate care se poate produce între debutul și mijlocul vieții adulte duce la creșterea riscului de apariție a maladiilor cardiovasculare, diabetului de tip 2, cancerelor și a hipertensiunii. Un risc crescut imediat ce creșterea în greutate depășește 5 kilograme.