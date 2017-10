Atenţie la bolile transmisibile!

A început școala

Atenție la bolile transmisibile!

Gata cu vacanța și cu orele prelungite de somn! Elevii s-au reîntors la școală. Începutul cursurilor este privit de mulți copii drept o corvoadă. Părinții trebuie să știe că în afară de pregătirea emoțională, copiii au nevoie și de o pregătire fizică, pentru că bolile pândesc la tot pasul, mai ales în colectivități. Dacă micuțul suferă de o boală contagioasă, părinții trebuie să fie conștienți că trebuie izolat, pentru a nu răspândi boala în colectivitate. Dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, ne-a explicat că, la școală, bolile se pot transmite pe cale respiratorie, digestivă, cutanată sau prin contact cu sângele. Pentru protecție, este important ca organismul copiilor să fie fortificat. Creșterea imunității se face prin vaccinarea antigripală, care trebuie făcută neapărat înaintea începerii epidemiei, de obicei în luna octombrie. De asemenea, copiii trebuie să facă multă mișcare în aer liber, să consume multe legume și fructe, vitamina C, polen, lăptișor de matcă, miere. Principalele boli cu transmitere respiratorie sunt gripa, virozele respiratorii, anginele acute, bolile copilăriei. „În plină epidemie, pentru evitarea îmbolnăvirilor, ar trebui să reducem contactul cu foarte multă lume. Copiii trebuie să tușească și să strănute neapărat în batistă. De asemenea, atunci când elevul este bolnav, trebuie izolat la domiciliu”, a explicat dr. Popescu. Pe cale digestivă se transmit „bolile mâinilor murdare“. Prevenirea lor se face printr-o igienă corespunzătoare. Obligatorie este spălarea mâinilor cu săpun, sub jet puternic de apă. Fructele și legumele trebuie să fie consumate doar după ce au fost foarte bine spălate. De asemenea, copiii trebuie să bea apă doar din paharul sau sticla personală, pentru a nu contracta vreo boală. Cea mai frecventă afecțiune transmisă pe cale digestivă este hepatita virală A, care se manifestă prin stare de somnolență, icter (îngălbenirea pielii), lipsa poftei de mâncare, urina închisă la culoare. Alte boli care se pot transmite pe cale digestivă sunt diareea acută și parazitozele intestinale. Multe boli pot fi transmise prin con-tactul cu sângele unei persoane infectate. „Copiii trebuie să înțeleagă că nu trebuie să atingă sângele altei persoane. Când vor să ajute pe cineva, nu trebuie să pună mâna pe rana deschisă!“, a precizat dr. Popescu. Cele mai frecvente boli care pot fi contractate sunt: infecția cu HIV/SIDA și hepatita B. O atenție sporită trebuie acordată și bolilor care se transmit prin contact cutanat – micoza, tricofiția (boală care atacă pielea capului și duce la căderea părului), râia. 