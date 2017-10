Atenţie: cofeina creează dependenţă!

Cafeaua și sănătatea

Atenție: cofeina creează dependență!

Ştire online publicată Luni, 20 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Motivul principal pentru care oamenii consumă băuturi cofeinizate este, probabil, acela că îi face să se simtă mai energici și mai binedispuși, datorită conținutului de cofeină.Cofeina are acest efect deoarece blochează receptorii pentru o substanță chimică din creier denumită adenozină, care are rolul de a bloca descompunerea dopaminei, astfel că organismul are mai multă adrenalină (hormonul secretat în condiții de stres, pentru a pregăti corpul pentru efort). Partea negativă a acestui proces este că organismul simte nevoia de mai multă adrenalină și deci de cofeină. În acest timp, ficatul trebuie să lucreze foarte mult pentru detoxifierea cofeinei și, astfel, nu detoxifică celelalte toxine.Cercetările au demonstrat un lucru: cofeina creează dependență! Efectele de sevraj ale renunțării la cofeină sunt oboseala, stare generală proastă, dureri de cap, probleme de concentrare, nervozitate și irascitabilitate. Aceste simptome dispar după o săptămână fără consum de cafea. Consumatorii de cafea sunt mai puțin vioi la trezire decât persoanele care nu o consumă.Cofeina poate aduce unele beneficii mentale și emoționale pe timp scurt, însă, pe o perioadă îndelungată, poate determina scăderea nivelului de energie, scăderea libidoului, rigiditatea încheieturilor, scăderea elasticității vaselor de sânge, creșterea nivelului de oboseală, creșterea concentrației de homocisteină (unul din cel mai buni indicatori ai riscului de apariție a infarctului miocardic), scăderea nivelului de melatonină (hormonul care provoacă starea de somn) etc.Dr. George-Mihail CLEIANUTel. 0723.385.346,0758.630.295