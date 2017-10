"Aţa de sub limbă" poate fi cauza unei alăptări incorecte

"Ața de sub limbă" poate fi cauza unei alăptări incorecte

Proaspetele mămici întâmpină diferite probleme în timpul alăptării, iar unele dintre ele pot provoca suferință bebelușului. O problemă întâlnită în alăptare este frenul lingual (și labial). Frenul lingual mai este cunoscut și sub denumirea de „ață sub limbă”.Câteodată, frenul este vizibil, așadar ușor de diagnosticat, dar sunt și situații în care este mai dificil de descoperit, medicul fiind nevoit să investigheze toată zona de sub limba nou-născutului. Frenul împiedică alăptarea corectă, fapt care duce la dezechilibre serioase pentru bebeluș, precum și la suferința fizică a mamei.„Mama poate avea diferite simptome, precum drenarea foarte slabă a sânilor, angorjare, canale înfundate, mastite repetate și alte infecții. Printre simptomele depistate la copil se numără: stagnarea sau pierderea în greutate, pierderea de lapte pe la colțurile gurii, înghițit rar, suge foarte puțin, des și dezorganizat (tușind, sughițând, agi-tându-se)”, potrivit specialiștilor „Samas” în alăptare.Aceste simptome sunt specifice și altor probleme întâlnite în alăptare, de aceea medicul de familie sau pediatru trebuie informat, deoarece acesta poate consulta bebelușul și mama, și poate stabili dacă sunt simptomele frenului lingual sau dacă există altă problemă.În cazul frenului, specialistul vă poate indica frenectomia, tăierea frenului, sau acesta poate considera că nu este necesară, depinde de fiecare caz în parte. Important este să consultați un specialist în orice problemă de sănătate, pentru că el este în măsură să vă dea sfaturi și să stabilească o conduită terapeutică adecvată.