Astenia de primăvară, depăşită prin alimentaţie sănătoasă şi mişcare

Astenia de primăvară, depășită prin alimentație sănătoasă și mișcare

Venirea primăverii ar trebui să fie însoțită de revigorarea organismului: după o iarnă lungă petrecută în casă, soarele care strălucește pe cer ar trebui să îmbie la mișcare și activități în aer liber, menite să reîncarce bateriile. În realitate însă, numeroase persoane se simt, în această perioadă, demotivate, au o stare de slăbiciune generală și de somnolență. Nu sunt simptomele unei afecțiuni, spun psihologii, ci ale asteniei de primăvară, peste care se poate trece cu ușurință dacă este respectată „rețeta” combaterii ei. Vremea a început să se încălzească, în sfârșit, dar în loc să reprezinte un imbold pentru a desfășura tot felul de activități, organismul se simte tot mai slăbit, fiind însoțit și de o instabilitate la nivel emoțional. Această stare este resimțită, potrivit psihologului Sorina Cristea, mai ales de persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, dar poate fi observată, într-un anumit grad, și la copii și adolescenți. „Astenia este o tulburare afectivă de scurtă durată, care apare de regulă cam în aceeași perioadă de an, cu simptome precum tristețe, anxietate, iritabilitate, pierderea interesului pentru activități de rutină, pierderea capacității de concentrare. Cauza exactă a asteniei nu se cunoaște însă, o explicație plauzibilă ar fi lipsa luminii soarelui din timpul iernii. O teorie spune că scăderea expunerii la lumină duce la modificarea comportamentală. Din cauza carenței de vitamine din cursul iernii, scade și capacitatea de rezistență a organismului la afecțiunile obișnuite, ducând la o suprasolicitare ce ne face să ne simțim slăbiți și amețiți. Toate acestea influențează activitatea cerebrală, scăzând tonusul intelec-tual”, a arătat psihologul. Metode pentru combaterea asteniei Pentru a depăși respectivele trăiri - oboseala, tristețea și lipsa de chef - specialiștii recomandă schimbarea regimului alimentar și recurgerea la mai multă mișcare, de preferință în aer liber. Ziua poate începe cu o alergare ușoară în parc sau cu parcurgerea pe jos a drumului spre locul de muncă. De altfel, dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică, a afirmat că 30 de minute de mișcare pe zi ajută la menținerea greutății corpului în limitele normale, contribuie la normalizarea tensiunii arteriale, la întărirea imunității organismului și revigorează sistemul nervos. În același timp, este recomandată creșterea aportului de fier, magneziu, potasiu, fosfor și vitamina C. După perioada de iarnă când legumele și fructele au fost mai greu de găsit în starea lor naturală, medicii vă sfătuiesc să profitați, acum, de ele. Este important să se introducă în alimentația zilnică verdețurile (pătrunjel, mărar, spanac, salată verde sau urzici), dar și legumele precum morcovii, țelina, ridichile, roșiile, castraveții, varza, ardeii. Verdețurile de sezon sunt indicate mai ales pentru persoanele care suferă de anemii. Nu trebuie uitată cura de vitamine. Pe lângă fructele cu un conținut bogat în vitamina C, precum merele și citricele, care nu trebuie să lipsească în aceste zile din alimentație, specialiștii vă sfătuiesc să recurgeți și la suplimentele nutritive. Odihna își are rolul ei. În timpul somnului, organismul se reface și acumulează energie pentru ziua următoare, astfel că este bine să se respecte orarul de somn. Poate declanșa o depresie ușoară Măsurile ce pot fi luate pentru combaterea asteniei de primăvară sunt la îndemâna oricui și nu presupun un efort prea mare. Specialistul subliniază însă că astenia nu trebuie ignorată, căci odată cu ea se poate instala și o depresie ușoară. Potrivit psihologului, depresia este însoțită de o stare de tristețe, de pierderea încrederii în sine și poate persista chiar și după depășirea asteniei de primăvară. Cauzele sunt multiple, pot fi legate de schimbările de anotimp, de cauze fizice, precum diverse afecțiuni sau de nemulțumiri din viața de zi cu zi.