Astăzi este Ziua mondială a râsului

Știați că astăzi este Ziua mondială a râsului? Aceasta se celebrează, în fiecare an, în prima duminică a lunii mai și este inițiativa indianului Madan Kataria, fondatorul mișcării ''Laughter Yoga'' (Hasyayoga), adică terapia prin râs, el fiind și autorul cărții ''Laugh For No Reason'' (2002) (Râzi fără motiv).







De exemplu, susțin adepții terapiei amintite, eliberarea endorfinelor prin râs poate schimba în bine starea de spirit după doar câteva minute. Endorfinele, numite uneori și ''molecule ale fericirii'', sunt substanțe chimice produse de creier ca răspuns la o varietate de stimuli. Acestea pot reduce stresul, proprietățile lor analgezice fiind comparate chiar cu cele ale morfinei. Mai mult, eliberarea endorfinelor în organism poate duce la îmbunătățirea sistemului circulator și întărirea celui imunitar.

În al doilea rând, terapia inspirată de Madan Kataria promite transformarea bunei-dispoziții în adevărate exerciții de respirație și de tip cardio, ceea ce, pe termen lung, ajută la oxigenarea mai bună a organismului și la menținerea unui tonus ridicat.

Primul club de terapie prin râs a fost înființat de Madan Kataria în anul 1995, într-un parc din Mumbai, numărând șase persoane. Kataria a organizat pentru prima dată Ziua mondială a râsului în 1998, tot la Mumbai, cu participarea a peste 12.000 de oameni. Evenimentul a trecut curând granițele Indiei, în anul 2000 peste 10.000 de danezi marcând această zi în centrul capitalei Copenhaga.







În prezent, există peste 10.000 de Cluburi de Râs în peste 70 de țări, inclusiv în România, precizează http://www.laughteryoga.ro/.







Atât cu prilejul Zilei mondiale a râsului, cât și în cadrul întâlnirilor obișnuite ale cluburilor dedicate râsului, sunt programate evenimente menite să stârnească zâmbete și hohote de râs, precum spectacole de muzică și dans ori concursuri umoristice.







Sursa: Agerpres