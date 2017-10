Astăzi este marcată ziua pentru prevenirea osteoporozei

Din anul 1999, la 20 octombrie, anual este sarbatorita Ziua Mondiala pentru profilaxia osteoporozei. Initiativa de a sarbatori aceasta data o detine Societatea Nationala a Osteoporozei din Marea Britanie si Organizatia Mondiala a Sanatatii. Ziua Mondiala a Osteoporozei va fi marcata si in Bucuresti, in perioada 18-20 octombrie, prin actiuni de comunicare menite sa creasca nivelul de informare a profesionistilor din sanatate, a pacientilor si a publicului larg cu privire la aceasta afectiune. Osteoporoza este o patologie determinata de diminuarea densificarii osoase. Astfel scheletul uman devine fragil, crescand incidenta fracturilor. Conform datelor statistice ale OMS, in lista cauzelor invaliditatii si mortalitatii, osteoporoza este pe locul patru, dupa patologia infectioasa. Riscului de dezvoltare a acestei patologii sunt supuse toate rasele si ambele sexe.