Astăzi este marcată Ziua Mondiala a Alimentaţiei

Astăzi este marcată Ziua Mondiala a Alimentației

În contextul în care, tot mai mulți oameni au renuntat la gatitul in casa, in detrimentul consumului produselor semipreparate, bogate in conservanti si aditivi alimentari, daunatoare sanatatii organismului, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) celebreaza, astăzi, doua evenimente deosebit de importante: Ziua Mondiala a Alimentatiei (ZMA) si infiintarea FAO – 16 octombrie 1945.Scopul acestei organizatii este sa avertizeze opinia publica asupra importantei alimentatiei si sa intareasca solidaritatea in lupta impotriva foametei, malnutritiei si saraciei.Acest stil nou de viata a condus la cresterea incidentei afectiunilor cardiovasculare, a diabetului, a afectiunilor gastro-intestinale, dar si la o prevalenta crescuta a obezitatii. Calitatea alimentatiei zilnice reprezinta unul dintre importantele principii de respectat alaturi de toate celelalte care concura la trairea unei vieti frumoase si sanatoase pentru fiecare dintre noi.