Aspirina - analgezic, antiinflamator, antitermic

Ştire online publicată Luni, 06 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Acidul acetilsalicilic inhibă producerea în organism a substanțelor chimice care provoacă durere, febră, inflamații. Așa se explică tripla acțiune a aspirinei: analgezică, antiinflamatoare, antitermică. Datorită acestor proprietăți, aspirina este indicată atât în cazul durerilor de zi cu zi, dureri de cap, dureri de dinți, dureri de gât, dureri menstruale, dureri reumatice, dureri de spate, cât și pentru scăderea febrei și calmarea simptomelor răcelii și gripei. Potrivit unui studiu coordonat de profesorul Ronald Eccles de la Universitatea din Cardiff, combinația de aspirină și vitamina C constituie cel mai eficient tratament al virozelor. Atât în cazul răcelilor cât și al durerilor se recomandă aspirina efervescentă, care este mai blândă cu stomacul și are acțiune mai rapidă decât tabletele clasice. Aspirina efervescentă conține o substanță tampon care are un timp redus de contact cu mucoasa stomacului. Cele mai noi studii vizează efectele aspirinei asupra bolilor cardiovasculare, cancerului de colon și bolii Alzheimer. Un studiu publicat recent în revista Heart arată că aspirina previne formarea cheagurilor pe vasele de sânge, ceea ce împiedică apariția infarctului și a accidentului vascular cerebral. Potrivit cercetătorilor de la Universitățile Nottingham și Sheffield, persoanele de vârstă mijlocie care iau câte o aspirină (100 mg) în fiecare zi sunt mai puțin expuse riscurilor de infarct și accident vascular cerebral. Studiul a fost realizat pe 12.000 de pacienți cu vârste între 30 și 75 de ani, cercetătorii stabilind că bărbații pot lua preventiv aspirină de la 48 de ani, iar femeile de la 57 de ani. Un efect negativ al aspirinei este iritarea mucoasei gastro-intestinale, motiv pentru care nu este recomandată persoanelor cu ulcer gastric sau duodenal. Nici pacienții cu astm indus de analgezice, cei cu insuficiență renală sau hepatică nu trebuie să ia aspirină. Medicamentul este contraindicat, de asemenea, femeilor însărcinate și copiilor sub 12 ani.