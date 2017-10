Asociaţiile de pacienţi pregătesc „Săptămâna pacienţilor”

Asociațiile de pacienți pregătesc „Săptămâna pacienților”

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), in parteneriat cu Colegiul Medicilor din Romania, organizeaza in perioada 24-30 martie 2014 a II-a editie a Saptamanii pacientilor, un eveniment care isi propune sa aduca in spatiul public problemele pacientilor, sa creeze un dialog constant si constructiv intre autoritati reprezentantii asociatiilor de pacienti, sa faca cat mai cunoscuta activitatea asociatiilor de pacienti.