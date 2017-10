Asociatia Medicilor de Familie "Tomis", la 5 ani de activitate

Asociația Medicilor de Familie „Tomis” din Constanța este una dintre cele mai puternice organisme de acest fel, din țară. In acest an, Asociatia implineste 5 ani de activitate si implicare in viata medicala locala. Printre cele mai importante realizări ale specialiștilor care fac parte din organizație sunt parteneriatele cu Colegiul medicilor și Facultatea de Medicină din cadrul Univer-sității „Ovidius”, dar și realizarea celui mai amplu eveniment medical constănțean, dedicat problemelor cu care se confruntă în prezent sistemul sanitar și implicit medicii de familie.