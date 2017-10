Arsurile solare de gradul doi trebuie tratate urgent la medic

Soarele face mult bine organismului uman. Ajută la absorbția calciului, a vitaminelor, ne binedispune, ne bronzează. „Consumat” însă în exces ne poate face mult rău. Arsurile solare sunt foarte frecvente vara, mai ales la persoanele cu pielea deschisă la culoare și cele care vor să se bronzeze repede. După expunerea solară pot să apară pigmentări ale pielii și totodată înroșiri ale acesteia, pielea devenind dureroasă și ușor umflată. Temperatura locală crește. Dacă nu apar bășicuțe, această arsură poate fi considerată ca fiind de gradul întâi și, în general, tratarea poate fi efectuată la domiciliu. Dacă însă durerile sunt intense, zonele de piele au aceleași caracteristici de mai sus, însă după un timp apar bășicuțe, arsura este de gradul II. Gravitatea acesteia nu constă doar în simptomatologia pe care o produce pacientului, ci și în gradul mare de deshidratare la care predispune, modificarea ritmului cardiac și predispoziția acelor bășicuțe la suprainfectare. Nu le spargeți și nu le tratați cu creme naturiste, iaurt sau alte metode din „popor”, ci mergeți urgent la medic. Pentru orice manifestare care apare adiacent acestor simptome, cum ar fi urinări dese, febră, frison, diaree, greață, vărsături, amețeli etc.) prezentați-vă de urgență la medic. Remedii naturiste Dacă ați scăpat doar cu o roșeață și o usturime aprigă, puteți recurge la tratamente naturiste. Pentru arsurile de pe pleoape se pun comprese reci cu infuzie de mușețel sau gălbenele. Se pot pune chiar și pliculețele reci care au fost folosite pentru prepararea infuziei. Se fac băi generale sau locale cu apă călduță, în care se adaugă bicarbonat de sodiu. Se pune o cană de bicarbonat la o cadă de apă caldă. Baia va dura 15-20 de minute, apoi se șterge pielea prin tamponare, cu un prosop moale. Se va pudra cu mălai sau se va unge cu ulei de măsline, când pielea este încă umedă. Se pot pune și comprese cu gel de aloe vera. Se unge pielea cu iaurt, se lasă să acționeze 20 de minute, apoi se clătește cu apă rece. Se repetă procedeul din trei în trei ore. Pentru calmarea usturimii, se înmoaie petale de trandafiri în oțet de mere și se întind pe piele. Se diluează o cană de lapte degresat la un litru de apă, se umezesc prosoape în această soluție și se folosesc sub formă de comprese. Când se încălzesc, vor fi înlocuite. Se umezesc bine cantități egale de mălai și tărâțe de grâu și se aplică pe pielea arsă de soare. După 30 de minute se îndepărtează și se clătește cu apă rece. Amestecați zeama de la trei lămâi cu două căni cu apă rece și tamponați zona afectată. Lămâia va răci arsura, va acționa ca dezinfectant și va ajuta procesul de regenerare a pielii. Preveniți arsurile solare Bronzul lipsit de arsuri solare este sănătos și benefic pentru organism, tocmai de aceea trebuie să evitam afectarea pielii în timpul expunerii la soare. Pentru a preveni aceste arsuri, încercați să vă expuneți progresiv, ajutând astfel pielea să devină pigmentată. Evitați medicamentele și băuturile alcoolice înainte și în timpul expunerii la soare. Consumați doi-trei morcovi cu câteva ore înaintea expunerii la soare. Morcovii conțin beta-caroten, substanță care protejează pielea împotriva arsurilor. Folosiți creme protectoare cu factor mare de protecție. Purtați haine din materiale naturale (in, mătase, bumbac) care să acopere o suprafață cât mai mare a pielii (pantaloni sau fustițe lungi, bluze cu mâneci lungi, pălării) mai ales dacă trebuie să ieșiți din casă în timpul amiezii.