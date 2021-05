Arsurile la stomac pot fi evitate. Mare atenţie la alimentaţie!

Fiecare om se confruntă, măcar o dată în viaţă, cu arsuri la stomac. De fapt, se estimează că unul din trei adulţi are cel puţin un astfel de episod pe durata vieţii. Studiile mai spun că 10% din populaţie se confruntă cu simptomele acidităţii gastrice zilnic. Denumită în termeni medicali arsură retrosternală sau pirozis, afecţiunea este cauzată de refluxul gastroesofagian.De cele mai multe ori, simptomele apar după masă, când o persoană se apleacă, face exerciţii fizice sau în timpul somnului, noaptea. Senzaţia de arsură în piept se manifestă atunci când acidul din stomac ajunge în esofag. Potrivit dr. Lavinia Marinescu, această afecţiune poate avea multiple cauze, însă este direct asociată cu dieta nesănătoasă, stresul, mâncatul înainte de culcare şi exerciţiile fizice. Aceste arsuri la stomac pot fi evitate şi, de asemenea, ameliorate cu ajutorul unor obiceiuri sănătoase şi remedii naturale.Înainte de toate, alimentaţia poate influenţa producţia excesivă de acid gastric, cauza principală a simptomelor neplăcute. Factorii care pot contribui la declanşarea episoadelor de pirozis sunt foarte diverşi. Aceştia variază de la obiceiul nesănătos al fumatului, consumul exagerat de alcool, în special pe stomacul gol, predispoziţia genetică, obezitate sau alimentaţia dezechilibrată.De asemenea, de vină ar mai putea fi funcţionarea necorespunzătoare a tractului digestiv sau o hipersensibilitate la acizii stomacali. Potrivit statisticilor medicale, cu cât aveţi mai multe kilograme, cu atât aveţi mai multe şanse să suferiţi de arsuri la stomac. Riscul este şi mai mare pentru femeile care au intrat la menopauză.Tocmai de aceea, medicii le recomandă pacienţilor să mănânce mai puţin şi mai des, pentru că un stomac plin pune presiune pe sfincterul esofagian inferior.„În plus, evitaţi să mâncaţi noaptea târziu, înainte de culcare. Dacă faceţi acest lucru, puteţi agrava refluxul gastroesofagian şi, implicit, simptomele de arsuri la stomac. Aşa că, oferiţi-i stomacului timp suficient pentru a digera mâncarea. De obicei, este recomandat să luaţi masa cu 3-4 ore înainte de culcare şi să nu faceţi exerciţii fizice imediat după aceea. La fel ca în cazul mâncatului târziu, înainte de culcare, este nevoie sa aşteptaţi câteva ore după ce aţi mâncat, pentru a începe să faceţi mişcare”, a explicat medicul.În plus, evitaţi băuturile carbogazoase, întrucât acestea provoacă eliberarea spontană a gazelor, favorizând, astfel, refluxul de acid gastric. Ca urmare, este recomandat să identificaţi produsele alimentare care declanşează simptomele de reflux şi să le evitaţi. Mai trebuie adăugat că anumite alimente şi băuturi cresc secreţia de acid, întârzie golirea stomacului şi slăbesc sfincterul esofagian inferior. De exemplu, alimentele bogate în grăsimi, roşiile, usturoiul, citricele, băuturile acidulate, crudităţile, cafeaua, fructele crude şi mâncarea picantă pot cauza ca efect secundar arsurile la stomac.Un alt sfat: renunţaţi la băuturile carbogazoase şi la sucurile din fructe citrice. Cele cu portocale sau grapefruit, de exemplu, creează o presiune asupra sfincterului esofagian.