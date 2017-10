Aromoterapie cu tămâie şi smirnă, îmbietoarele arome ale Crăciunului

Aromoterapie cu tămâie și smirnă, îmbietoarele arome ale Crăciunului

Miercuri, 23 Decembrie 2009

Pentru cei mai mulți dintre noi, cele două rășini sunt cunoscute din legenda biblică a magilor care, la nașterea lui Iisus, au venit cu aur, smirnă și tămâie să se închine. Puțini știu însă că, la acel moment, tămâia și smirna erau mai de preț chiar decât aurul, fiind apreciate pentru proprietățile lor aromatice și terapeutice. Cunoscută și sub numele de „olibanum”, tămâia este o rășină aroma-tică din diverși arbuști. Deși ea nu se mai folosește în medicina occidentală, de-a lungul timpului i-au fost atribuite o serie de proprietăți medicinale în tratarea cancerului, dizenteriei și febrei. În China, această rășină este în continuare folosită în medicina tradițională. Tămâia are un rol important în aromaterapie, având un puternic efect de relaxare. Se spune că inhalarea fumului de tămâie ajută la limpezirea minții, substanța fiind folosită frecvent pentru rugăciuni și meditație. Tămâia ajută și la eliminarea problemelor legate de stres, care ne afectează din ce în ce mai mult in aceste zile. O baie fierbinte, cu câteva picături de ulei extras din tămâie, ajută la relaxarea întregului corp. Smirna este tot o rășină brun-roșcată. Uleiul esențial de smirnă are un efect puternic de relaxare asupra corpului, dar poate fi folosit cu succes și în tratarea multor probleme ale pielii: eczeme, dermatite, sau chiar răni ușoare, precum și pentru îndepărtarea infecțiilor fungice ca „piciorul atletului”.