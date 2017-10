Argintul distruge bacteriile rezistente la antibiotice

Ştire online publicată Miercuri, 10 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte de descoperirea antibioticelor, chirurgii suturau rănile pacienților cu fire din argint, deoarece considerau că acest metal prețios are proprietăți benefice în prevenirea infecțiilor. În timpul primului război mondial, bandajele erau confecționate din fire de argint, potrivit dailymail.co.uk. Așa cum a fost demonstrat în numeroase studii medicale, argintul este un puternic antiseptic, benefic în pro-cesul de vindecare a plăgilor. Cercetările au relevat că acest metal prețios este un agent cu puternice proprietăți antimicrobiene, neiritant și nu este toxic, anihilând până la 650 de tipuri de microbi patogeni. Secretul acestui metal constă în mii de ioni de argint, ce împiedică înmulțirea bacteriilor, virusurilor și sporilor, care nu pot să se mai infiltreze în celule și să le dezactiveze proteinele. Microbii nu pot să se mai reproducă și mor, iar infecția este astfel stopată. Potrivit aceleiași surse, se constată un adevărat reviriment în ceea ce privește interesul medicinei moderne în folosirea argintului, deoarece acest metal prețios este eficient în distrugerea bacteriilor rezistente la antibiotice, precum stafilococul auriu. În 2007, clinicile din Marea Britanie au cheltuit peste 25,75 milioane de euro pentru achiziționarea de bandaje confecționate din fire de argint, ce pot fi aplicate pe ulcerele membrelor inferioare, iar Health Protection Agency a recomandat introducerea imediată în practica medicală a cateterelor placate cu argint, ca metodă de prevenire a infectării tractului urinar. În plus, argintul este folosit tot mai mult în procesul de fabricare a echipamentelor și furniturilor medicale, în scopul de a preveni infecțiile nosocomiale. Argintul este folosit și ca un element eficient în tratamentul unor maladii ale pielii, arsurilor, alergiilor, eczemelor și plăgilor deschise. Cercetătorii consideră că, în viitorul apropiat, acest metal prețios va putea fi folosit și ca antibiotic cu uz intern. Potrivit unui studiu efectuat de University of Texas (SUA), particulele de argint au distrus în proporție de 100% virusul HIV, în mai puțin de trei ore. Experimente de laborator similare au mai demonstrat că acest metal a fost extrem de eficient și împotriva virusului gripei.