Argila, terpie efficientă împotriva acneei

Formată dintr-un amestec de alumosilicati care contin siliciu, aluminiu, mangan, titan, potasiu, calciu si sodiu, argila este bogata in substante active din punct de vedere biologic, saruri minerale si microelemente (magneziu, bariu, beriliu, fier, galiu, cupru, cobalt, molibden), care influenteaza in mod nemijlocit sistemul endocrin uman.Cuprul continut in argila stimuleaza secretia fermentilor din ficat, a hormonilor din hipofiza si din pancreas, contribuie la schimbul corect de albumine, grasimi, hidrati de carbon si vitamine, scrie avantaje.ro.