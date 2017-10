Argila, remediu pentru multiple afecţiuni

Argila, remediu pentru multiple afecțiuni

Argila este cunoscută drept remediu pentru orice afecțiune. Are foarte puține contraindicații, iar specialiștii susțin că este unul dintre medicamentele viitorului. Este foarte bogată în minerale naturale: fier, calciu, siliciu, sodiu, potasiu, aluminiu. Potrivit dr. Mirela Stângaciu, medic de familie cu competență în acupunctură și api-fitoterapie, argila este utilizată ca dezinfectant, batericid, regenerator, antiseptic, remineralizant, vitalizant, tonifiant, cicatrizant, antitoxic, antioxidant. „Argila se folosește în cure interne și externe, sub formă de apă de argilă, cataplasme, băi, clisme“, a precizat medicul. Cum preparăm apa de argilă? Într-un pahar de 250 de mililitri de apă plată se adaugă o linguriță de argilă și se lasă 4 - 8 ore. Cura pe bază de argilă durează între 10 și 21 de zile. În primele șapte zile, trebuie să consumăm doar apa, fără sedimentul de argilă. Apa de argilă se administrează de trei ori pe zi, înainte de masă. Este indicat ca pacientul să nu consume cafea, coca-cola, ciocolată, carne grasă. Cura pe bază de argilă are indicații în anemii, tulburări nervoase, astenii de primăvară, afecțiuni ale aparatului respirator, bronșite, TBC, sinuzite, hiper-tensiune arterială, ulcer gastro-duodenal, hepatite, ciroze, enterocolite. Medicul avertizează că, în primele zile de cură, poate apărea constipația. În acest caz, pacientul poate consuma ceai de volbură sau de crușin, care are efecte laxative. Din cauza acestui fapt, argila este contraindicată persoanelor cu constipație cronică. De asemenea, femeile însărcinate și copiii sub trei ani au contraindicație la cura cu argilă. Argila poate fi utilizată, sub formă de cataplasme, în tratarea fisurilor anale și a hemoroizilor. Nu trebuie să uităm nici de efectele benefice ale argilei asupra tenului. Potrivit dr. Stângaciu, argila este indicată în caz de dermatite, cuperoze, acnee. Măștile se prepară din praf de argilă amestecat cu câțiva stropi de apă, până ce se formează o pastă care se ține pe față 30 de minute.