Unele dintre cele mai importante beneficii ale ardeiului iute asupra sănătății ar fi acelea că poate contribui la distrugerea celulelor canceroase din prostată, plămâni, pancreas etc. De asemenea, ardeiul iute ajută la stimularea metabolismului, prin acțiunea pe care o are asupra structurii venoase. Datorită conținutului bogat de nutrienți, antioxidanți și principii active, ardeiul iute are beneficii multiple asupra sănătății organismului uman. Potrivit noilor cercetări în domeniu, poate reduce în mod eficient durerea cauzată de artrită, psoriazis și neuropatia diabetică. Totodată, gustul iute al ardeiului are proprietatea de a crește termogeneza, procesul de generare a căldurii în organism. Mai departe, prin intermediul termogenezei se ard calorii în mod suplimentar, care rezultă în scădere în greutate.





Doar câteva lingurițe de ardei iute pot oferi organismului o doză suplimentară de vitamina C și A, care sunt esențiale în prevenirea infecțiilor. De altfel, culoarea aprinsă de roșu a ardeiului iute provine de la conținutul ridicat de betacaroten sau provitamina A.





Vă place să mâncați ardei iute? Specialiștii spun că acesta face parte din familia capsicum și reprezintă un adevărat izvor de sănătate pentru organism. Cu toate că are un gust picant/iute și din această cauză poate fi neplăcut pentru unii, acesta are numeroase beneficii pentru sănătate.