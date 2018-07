Şapte constănţeni din zece sunt afectaţi de hepatitele virale

Șapte constănțeni din zece sunt afectați de hepatitele virale

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este sărbătorită, sâmbătă,

28 iulie, sloganul de anul acesta fiind „Să eliminăm hepatita”. Pentru că scopul de eliminare a hepatitei virale nu poate fi atins fără a preveni boala și a găsi persoanele nediagnosticate, Alianța Mondială pentru Hepatită a lansat de Ziua Mondială a Hepatitei, o acțiune de căutare, pentru a găsi „milioanele lipsă la nivel mondial”.







Această căutare se va întinde pe o perioadă de trei ani de campanie de sensibilizare, care își propune să educe, să influențeze politicile naționale de testare și să încurajeze oamenii să se testeze sau măcar să devină susținători în încercarea de a găsi cazurile nediagnosticate.







Pe de altă parte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) marchează Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor prin numeroase acțiuni de testare și informare desfășurate la nivelul întregii țări.







La ora actuală, hepatitele reprezintă boli infecțioase, de cele mai multe ori asimptomatice, fapt care generează pericole majore, pentru că cei afectați pot transmite oricând virusul. APAH-RO și-a asumat acest rol, de facilitare a diagnosticării, încă de la înființare. Spre exemplu, în urmă cu aproximativ două luni, asociația a demarat o campanie de testare în rândul persoanelor defavorizate din mai multe regiuni ale României. La final, din cele 420 de teste efectuate s-au descoperit 11 pacienți cu hepatita C, 20 de pacienți cu hepatita B și un pacient cu hepatita B+D. De asemenea, peste 50% din cei testați sunt persoane cu venituri reduse sau fără asigurare medicală. Acesta este și motivul pentru care membrii asociației vor să facă tot posibilul pentru a identifica miile de pacienți care intră cu greu în circuitul medical, din diverse motive, cum ar fi accesul redus la servicii medicale, lipsa asigurărilor medicale, lipsa unei educații privind prevenția etc. Mai grav este că în România, aproximativ 600.000 de români trăiesc cu hepatită cronică C, iar aproximativ 800.000 au hepatită cronică B.







Situația nu este foarte bună nici la Constanța







La ora actuală, foarte multe persoane sunt diagnosticate cu hepatită. Specialiștii noștri susțin că hepatitele cronice au mai multe etiologii, dar cele mai frecvente sunt cele de etiologie virală B, C și D, după care se poate vorbi despre hepatitele de etiologie toxică alcoolică sau medicamentoasă. Fundația „Baylor Marea Neagră” desfășoară o serie de acțiuni susținute de testare pentru depistarea infecției cu HIV și cu virusurile hepatitice B și C. Cu această ocazie, Ana-Maria Schweitzer, directorul fundației a declarat: „Șapte persoane din zece, din regiunea Dobrogei sunt afectate de hepatitele virale B și C. De unde știm acest lucru? Realitatea din teren din ultimii șapte ani, cele peste 70.000 de persoane testate gratuit la noi. Totuși, în ciuda activității intense a echipei Baylor, sunt încă cetățeni care nu s-au testat niciodată. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei, rugăm comunitatea să răspândească acest mesaj: «Testați-vă! Programați-i la testare pe cei dragi și

vaccinați-vă împotriva hepatitei B!»”.







Mai trebuie precizat că, în ultimii ani, țara noastră a făcut pași importanți în gestionarea problematicii hepatitelor. Astfel, în 2009, pacienții cu hepatită aveau acces la tratament pe baza listelor de așteptare.







„La nouă ani distanță, trebuie spus că apreciem eforturile autorităților în ceea ce privește asigurarea tratamentului și intensificarea acțiunilor de diagnosticare. Markerii virali au fost introduși în pachetul de analize de bază, prescris de către medicii de familie. Ca parte a prevenției, ne dorim să existe continuitate în asigurarea vaccinului împotriva hepatitei B, iar pentru pacienții cu hepatita C, contractul cost-volum-rezultat să fie încheiat și implementat cât mai repede și să aibă acces la tratament toți pacienții, indiferent de stadiul bolii”, a declarat președintele APAH-RO, Marinela Debu.