Şapte bolnavi de cancer au câştigat în instanţă dreptul de a primi tratament compensat 100%

Șapte bolnavi de cancer au câștigat în instanță dreptul de a primi tratament compensat 100%

Sapte bolnavi de cancer, care au dat in judecata Guvernul, Ministerul Sanatatii si CNAS, au castigat in instanta dreptul de a primi medicamente compensate in proportie de 100%, decizia fiind pusa de indata in executare, conform Mediafax.Cele trei institutii ale statului - Guvernul Romaniei, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) - sunt obligate, printr-o decizie luata de Curtea de Apel Bucuresti, sa asigure reclamantilor medicamente pentru tratarea cancerului, fara ca acestia sa aduca vreo contributie financiara personala.