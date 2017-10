Aproape un sfert din populaţie are alergie la pisicile domestice

Aproape un sfert din populație are alergie la pisicile domestice

Ştire online publicată Joi, 05 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Aproape 25% din populație are reacții alergice la pisici au avertizat specialiștii, după ce au efectuat un studiu pe 2000 de voluntari din Europa și au descoperit că părul acestor animale se înscrie între cei mai comuni agenți alergeni, potrivit The Guardian. Cercetătorii au ajuns la concluzia că expunerea limitată la părul pisicii agravează chiar și simptomele de astm ale persoanelor sensibile la alergeni foarte comuni, cum este praful, fânul și acarienii. „Dacă vrei să îți iei un animal de companie, iar pisica reprezintă una dintre opțiuni, ar fi cazul să te mai gândești”, a spus Susan Chinn, conducătoarea studiului de la Imperial College London. Studiul condus de dr. Chinn a presupus colectarea unor mostre de praf din 1.884 de case de locuit, din 20 de areale diferite ale Europei, pe care le-a analizat din punctul de vedere al alergenilor conținuți. Testele efectuate asupra unor voluntari care au fost aleși astfel încât să fie reprezentativi pentru populația generală au arătat că unul din patru avea funcția plămânilor încetinită la mostrele de praf care aveau păr de pisică. „A fost o descoperire la care nu ne așteptam”, a spus dr. Chinn. Totodată, studiul a relevat că indivizii alergici, pot avea răspunsuri de tip astmatic la expunerea la părul de pisică, chiar dacă testele de sânge arată că nu sunt alergici la pisici. În consecință, specialiștii recomandă expunerea cât mai redusă la părul de pisică, mai ales în cazul persoanelor care prezintă deja alergii la alți alergeni.Aproape 25% din populație are reacții alergice la pisici au avertizat specialiștii, după ce au efectuat un studiu pe 2000 de voluntari din Europa și au descoperit că părul acestor animale se înscrie între cei mai comuni agenți alergeni, potrivit The Guardian. Cercetătorii au ajuns la concluzia că expunerea limitată la părul pisicii agravează chiar și simptomele de astm ale persoanelor sensibile la alergeni foarte comuni, cum este praful, fânul și acarienii. „Dacă vrei să îți iei un animal de companie, iar pisica reprezintă una dintre opțiuni, ar fi cazul să te mai gândești”, a spus Susan Chinn, conducătoarea studiului de la Imperial College London. Studiul condus de dr. Chinn a presupus colectarea unor mostre de praf din 1.884 de case de locuit, din 20 de areale diferite ale Europei, pe care le-a analizat din punctul de vedere al alergenilor conținuți. Testele efectuate asupra unor voluntari care au fost aleși astfel încât să fie reprezentativi pentru populația generală au arătat că unul din patru avea funcția plămânilor încetinită la mostrele de praf care aveau păr de pisică. „A fost o descoperire la care nu ne așteptam”, a spus dr. Chinn. Totodată, studiul a relevat că indivizii alergici, pot avea răspunsuri de tip astmatic la expunerea la părul de pisică, chiar dacă testele de sânge arată că nu sunt alergici la pisici. În consecință, specialiștii recomandă expunerea cât mai redusă la părul de pisică, mai ales în cazul persoanelor care prezintă deja alergii la alți alergeni.