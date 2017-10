Apneea de somn poate fi vindecată prin scăderea în greutate

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Apneea de somn obstructivă poate fi vindecată la persoanele supraponderale prin scădere în greutate, potrivit unui studiu al cercetătorilor finlandezi de la Universitatea Kuopio, citat de presa americană de specialitate. Potrivit rezultatelor cercetării, scăderea în greutate este un tratament eficient pentru pacienții care suferă de apnee de somn, datorită efectelor pe care le are pe termen lung și a prețului redus comparat cu al altor tratamente. O dietă săracă în calorii combinată cu un stil de viață activ determină scăderea în greutate, iar rezultatele durează mai mult de un an. Cercetătorii finlandezi au testat 81 de pacienți care sufereau de o formă medie a acestei afecțiuni. Jumătate dintre aceștia au fost puși să urmeze o dietă care limita strict numărul de calorii, iar cealaltă jumătate a primit doar sfaturi legate de stilul de viață. Pacienții din cadrul primului grup au scăzut în greutate, în medie, 10 kilograme într-un an, iar ceilalți au înregistrat o scădere de doar 3 kilograme și nu au simțit nicio îmbunătățire a afecțiunii. Pierderea în greutate nu are efecte benefice doar în cazul apneei de somn, ci și asupra hipertensiunii, a colesterolului ridicat sau a diabetului, afecțiuni legate de obezitate. Potrivit cercetătorilor, cu cât este mai mare scăderea în greutate, cu atât mai mari sunt beneficiile aduse în tratarea apneei. Apneea de somn a fost vindecată complet la 88% dintre pacienții care au slăbit mai mult de 16 kilograme, la 62% dintre pacienții care au slăbit între 5 și 16 kilograme și la 38% dintre cei care au slăbit între 0 și 5 kilograme. Apneea de somn este caracterizată de episoade repetate de oprire a respirației în timpul somnului.