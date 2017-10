Apiterapia în bolile reumatice

Ştire online publicată Miercuri, 21 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit statisticilor, bolile reumatice afectează peste 85% din persoanele de peste 70 de ani. Din cauza reacțiilor adverse care pot să apară, tratamentul bolilor reumatice cu produse apicole (venin de albine, lăptișor de matcă, polen, propolis și miere) trebuie să se facă strict sub supraveghere medicală.Veninul de albine, datorită proprietăților sale puternic antiinflamatoare și analgezice, este un remediu excelent în tratamentul reumatismului. Poate fi administrat sub formă de înțepături directe ale albinelor, sub formă de injecții cu apitoxină sau aplicat ca unguent. Prin multiplele principii active pe care le conține (mellitina, fosfolipaza A2, adolapina etc.), veninul acționează asupra țesutului conjunctiv, împiedicând agravarea tulburărilor reumatice și adeseori permițând chiar vindecarea lor. Se folosește cu rezultate foarte bune în tratamentul artritelor (infecțioase, reumatice), artrozelor, spondilitei, spondilozei, durerilor cronice de origine traumatică etc.Lăptișorul de matcă, prin conținutul bogat în minerale, stimulează hrănirea cartilajelor afectate și poate constitui un excelent mijloc de prevenire a bolii.Propolisul poate fi indicat în tratamentul artrozei cervicale, acțiunea sa antiinflamatoare datorându-se inhibării sintezei prostaglan-dinelor.Polenul de albine și păstura (polenul din faguri) exercită efecte benefice în tratamentul osteoporozei, fapt datorat fitohormonilor sau precursorilor hormonali pe care aceste produse le conțin.Trebuie menționat faptul că zahărul rafinat este „dușmanul" articulațiilor. Este recoman-dabil ca bolnavii reumatici să înlocuiască zahărul cu fructe și legume dulci sau cu miere.