Apel urgent. O tânără din Cumpăna are nevoie de sânge. Orice grupă este binevenită

Din păcate, o tânără din comuna Cumpăna are nevoie, urgent de sprijinul constănțenilor.Gavrilă Mihaela, din localitatea Cumpăna, are nevoie urgentă de sânge, după ce, în urmă cu doar câteva zile, a fost implicată într-un accident rutier.„Puteți dona orice grupă de sânge la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, specificând numele, Gavrilă Mihaela. Aceasta are vârstă de 31 ani și este din comuna Cumpăna”, a explicat, Florin Neagu, viceprimar Cumpăna.Program de funcționare Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța: LUNI – VINERI (7.30 – 13.30).