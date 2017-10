Aparatură de ultimă generaţie pentru evaluarea şi recuperarea sportivilor de performanţă

Aparatură de ultimă generație pentru evaluarea și recuperarea sportivilor de performanță

Clinica Iowemed a inaugurat ieri, la Constanța, primul Centru medical privat cu profil sportiv din țară. Institutul este dedicat tuturor sportivilor de performanță și nu numai și asigură servicii medicale specifice. Aici se poate realiza atât recuperarea sportivilor după accidentări, cât și evaluarea stării de sănătate a acestora și pregătirea înainte de competiții. Serviciile medicale sportive sunt asigurate de medici specialiști și sunt efectuate cu produse și aparatură de ultimă generație. Cele mai multe dintre ele, deși sunt unicat în România, se regăsesc în centrele occidentale de medicină sportivă. „Institutul nostru este rezultatul unei activități susținute cu caracter experimental de un an de zile privind aplicarea celor mai noi tehnologii de evaluare a stării medicale, de recuperare, dar și de îmbunătățire a performanței. Am adus aparatură foarte modernă și specialiști din străinătate care să ne instruiască, astfel încât acum deținem produse și servicii unice în țara noastră”, a declarat dr. Ionica Ciortan, director medical general al clinicii Iowemed, doctorand în chirurgie ortopedică și pediatrică. Diete personalizate și tarife promoționale Sportivii au parte în acest centru de evaluarea stării de sănătate prin analize specifice și eliberarea unei diete personalizate atât din punct de vedere alimentar cât și al suplimenților nutritivi necesari. Pentru întreținere și recuperarea rapidă osteo-musculo-arterială, ei pot face terapie cu unde de vid, diatermie cu radio-frecvență, hidroterapie în ozon, împachetări în capsula de recuperare, cicloergometrie computerizată sub tunel cu infraroșii și ozonoterapie medicală. „Toate aceste proceduri de ultimă generație nu exclud procedurile de bază ale recuperării. Însă aparatele ajută în mod special la recuperarea foarte rapidă. Durerile osteo-musculare apărute în urma unui antrenament mai viguros pot dispărea în numai câteva minute, iar recuperările ce în mod normal pot dura chiar luni de zile se pot rezolva acum în numai 5-10 zile”, a precizat dr. Ionica Ciortan. Centrul propune sportivilor abonamente foarte avantajoase cu tarife promoționale. Astfel, krinitestul, adică analiza completă a mineralelor din organism, depistarea blocajelor metabolice, stabilirea potențialului de boală și indicațiile de corecție metabolică costă 500 de lei, la fel ca un abonament lunar pentru prevenirea accidentărilor, indicat mai ales înaintea competițiilor. De ase-menea, clinica asigură toate serviciile necesare, cum ar fi consultații, analize și eliberarea certificatelor de medicină medicală.