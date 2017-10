La Dispensarul TBC

Aparate medicale moderne, pe care nu are cine să le folosească

Sediul Dispensarului TBC, situat pe bulevardul Al. Lăpușneanu, va fi repus în folosință peste două săptămâni.Erdin Borgazi, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că lucrările de modernizare sunt aproape de finalizare: „Reabilitarea și modernizarea clădirii au fost realizate în proporție de 100%, mai trebuie să sosească o parte din echipamentele medicale și mobilierul pentru cabinete”.Investiția se ridică la aproape 12 milioane de lei, bani din care a fost reabilitată clădirea și au fost achiziționate mai multe aparate de investigații imagistice.În ciuda spațiului și a aparatelor moderne, nu lipsesc problemele: nu este suficient personal pentru a utiliza aparatele.„Avem un singur medic radiolog, dar, în aprilie, am obținut de-blocarea unui al doilea post. Până acum, nu l-am scos la concurs, așteptăm să primim aparatele. O altă variantă ar fi să încheiem contracte de prestări servicii. De asemenea, ne-ar mai trebui asistente și infirmiere”, a afirmat managerul.An de an, în ambulatoriul respectiv, se acordă peste 32.000 de consultații, iar medicii cred că, după modernizare, numărul pacienților tratați va crește cu 30%.