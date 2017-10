Aparate medicale de ultimă generaţie pentru diagnosticarea şi tratarea cancerului, prezentate la Spitalul Judeţean

Aparate medicale de ultimă generație pentru diagnosticarea și tratarea cancerului, prezentate la Spitalul Județean

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța are în dotare un echipament de ultimă generație pentru tratarea pacienților diagnosticați cu tumori maligne. Aparatul a fost premiat cu argint la Salonul Internațional de Invenții „Inventika 2009". Totodată, cadrele medicale constănțene caută soluții pentru achiziționarea unui aparat pentru diagnosticarea timpurie a cancerului de sân. Numărul constănțenilor diagnosticați cu neoplazii este în continuă creștere, după cum ilustrează statisticile ținute de oncologi. În prezent, în județul nostru sunt înregistrați peste 18.000 de bolnavi cu di-verse tipuri de cancer, dintre care, numai în primul semestru al acestui an au fost diagnosticați 1.300. Neoplaziile sunt vindecabile, au atras atenția în nenumărate rânduri specialiștii în oncologie, cu condiția ca tumorile să fie depistate din vreme și să fie aplicate tratamentele corespunzătoare. Echipament pentru tratarea cancerului, premiat la Inventika 2009 Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța are în dotare un prototip al unui aparat de ultimă generație, destinat tratamentului bolnavilor cu neoplazii care necesită terapie cu citostatice. Aparatul medical este brevetat, iar la ediția din acest an a Salonului Internațional de Invenții „Inventika”, care a avut loc în octombrie la București, a fost premiat cu argint. Ing. Iulian Supeanu, inventator bucureștean, unul dintre cei șase membri ai echipei care a inventat echipamentul, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că aparatul poate fi utilizat în terapia neoplaziilor peritoneale, colorectale, ale aparatului genital și rolul lui este de a mări acțiunea citostaticelor asupra tumorilor. „Este vorba de un echipament pentru lavaj intra-peritoneal, prin instilarea hipotermică a citostaticelor. Sunt folosite doze foarte mari de citostatice, în combinație cu lichide încălzite la 43 de grade Celsius”, a afirmat inventatorul. Procedura durează între 30 și 60 de minute, după care aparatul absoarbe citostaticele din organismul pacientului. Utilizarea echipamentului este indicată pentru bolnavii care au suferit o intervenție chirurgicală pentru extirparea tumorilor, pentru prevenirea instalării metastazei. Până în prezent, prototipul, inventat în 2004, a fost utilizat în terapia a 36 de constănțeni cu neoplazii, a arătat dr. Vasile Sârbu, șeful Clinicii de Chirurgie. Același tip de echipament, dar care utilizează lichidele combinate cu antibiotice, se află la unitățile spitalicești din București, respectiv Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și Spitalul Fundeni. Cancerul de sân, depistat în câteva minute Un alt echipament de ultimă generație, de data aceasta pentru diagnosticarea din vreme a cancerului mamar, este în atenția cadrelor medicale de la SCJU Constanța, care caută soluții pentru a-l putea achiziționa. Este vorba de un dispozitiv fabricat în Rusia și folosit în spitalele din Austria, Belgia și Danemarca în depistarea tumorilor maligne de la nivelul sânilor. Dispozitivul este format dintr-un disc cu senzori, care se așază pe sânul pacientei și este conectat la un computer. Într-un interval de timp între 5 și 15 minute, echipamentul poate detecta, în profunzime, modificările de la nivel celular. „În prezent, pentru depistarea cancerului mamar se fac mamografii, care nu sunt însă indicate tinerelor. De asemenea, mamografiile depistează tumorile de dimensiuni mai mari, de câțiva centimetri. Dispozitivul acesta are avantajul că poate fi utilizat și pentru tinere, neconstituind un risc pentru orga-nism. Cu ajutorul lui pot fi depistate și tumorile de câțiva milimetri, ceea ce ne permite să intervenim mai devreme”, a afirmat dr. Vasile Sârbu. Dispozitivul a fost prezentat, ieri, cadrelor medicale constănțene de dr. Ala Bondarciuc, medic specialist în cadrul Spitalului Colentina. Potrivit acesteia, aparatul poate depista orice formațiune tumorală, fie că este vorba de un chist, un nodul sau o neoplazie. „Pacientele află în câteva minute natura tumorii. Poate fi folosit în screening-ul pentru cancer de sân”, a afirmat dr. Ala Bondarciuc. În prezent, aparatul nu este utilizat în niciun spital din țara noastră, ci doar peste hotare.