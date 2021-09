Apa din semințe de in vă revitalizează părul

Unul dintre cele mai bune tratamente disponibile pentru păr este apa din semințe de in. După cum știți, inul este o sursă de uleiuri esențiale și nutrienți benefici pentru sănătatea organismului. În ceea ce privește părul, inul îl hrănește, îl hidratează și îl regenerează. În afară de faptul că sunt o sursă importantă de acizi grași Omega 3, semințele de in conțin și o mare cantitate de vitamina E și B. Vitamina E acționează ca un antioxidant capabil să refacă daunele provocate de factorii externi și să stimuleze regenerarea părului. Vitaminele din complexul B sunt minunate pentru sistemul nervos și circulator. Așadar, inul este potrivit pentru îngrijirea pielii și, mai ales, pentru întărirea și hrănirea părului. Apa din semințe de in nu are beneficii doar pentru înfrumusețare. Este adevărat că hidratează firul de păr, prevenind căderea și stimulând creșterea acestuia, dar poate contribui și la prevenirea îmbătrânirii premature a pielii.





Vă doriți să aveți un păr puternic și sănătos? Specialișții sunt de părere că puteți înlocui cremele și gelurile de styling cu apă din semințe de in. De ce? Este clar, părul este expus la mulți factori care îl pot subția, îl pot usca sau îl pot deteriora vizibil. Din acest motiv, trebuie să îi oferiți hrănirea și îngrijirea de care are nevoie zilnic. Desigur, pe piață există multe produse pentru îngrijirea și înfrumusețarea părului, acestea fiind special concepute pentru a repara firul deteriorat și a-i reda aspectul frumos și sănătos. În același timp, există și alternativele naturiste, care vă pot ajuta să obțineți rezultate asemănătoare, întărind părul și dându-i strălucire.