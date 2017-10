Apa din fântâni face victime

Apa din fântâni face victime. Un copil de un an și o lună, din Cumpăna, a fost internat, duminică, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce a fost diagnosticat cu intoxicație acută cu nitriți. Mama fetiței, Claudia Arapașu, ne-a povestit că nu are apă curentă acasă, deși în localitate există sistem centralizat de furnizare a apei. „Apa din fântâna de acasă avea o culoare ciudată, așa că i-am făcut ceai cu apă din fântâna nașei. Fetița a adormit apoi, dar s-a trezit și a început să vomite. Se învinețise, m-am speriat și am adus-o la spital”, ne-a povestit femeia. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, micuța a fost internată în secția de Terapie Intensivă Copii, unde i-a fost administrat tratamentul necesar. Ieri, dr. Florian Stoian ne-a declarat că starea de sănătate a fetiței a evoluat bine, analizele sunt bune, iar radiografia pulmonară este normală. Copilul va fi externat cel mai probabil mâine. Peste zece cazuri anual Nu este un caz singular. Dr. Luiza Căruceru, medic primar Igiena mediului în cadrul Autorității de Să-nătate Publică (ASP) a județului Constanța, ne-a declarat că, în fiecare an, în județul nostru, sunt înregistrate peste zece cazuri de acest gen. „Problema este că, la Cumpăna, există rețea centralizată de furnizare a apei potabile. Nu înțeleg de ce părinții au continuat să-i dea copilului apă din fântână, în ciuda avertismentelor lansate de noi“, a declarat dr. Căruceru. Intoxicația acută cu nitriți poate fi fatală, în cazul în care copilul este slab, nedezvoltat și are alte afecțiuni - cardiace, respiratorii - sau concentrația de nitriți din apă este ridicată. Dacă prezentarea la medic se face în timp util, starea de sănătate evoluează bine. Pericolul infestării apei cu această substanță este foarte mare atunci când latrinele se află la numai patru - cinci metri adâncime și la o distanță mult prea mică de fântâni. Un alt motiv îl poate constitui fertilizarea solului cu îngrășăminte azotate și cu bălegar. Nitriții nu se distrug prin fierbere, ci, mai mult, se concentrează. Populația a fost avertizată În contextul secetei din acest an, Autoritatea de Sănătate Publică a suplimentat numărul de analize în localitățile unde nu există sistem centralizat de furnizare a apei potabile. Dr. Luiza Căruceru ne-a declarat că la analizarea în laborator a probelor de apă recoltate din fântâni a reieșit că multe din acestea prezintă încărcătură microbiană crescută, precum și o concentrație crescută de nitrați. ASPJ Constanta a lăsat primăriilor substanțe clorigene dezinfectante pentru fântâni, precum și instrucțiuni privind modul de utilizare. Printre măsurile impuse se numără asana-rea și dezinfectarea fântânilor, interzicerea alimentării sugarilor și copiilor mici cu apă din fântânile care conțin o concentrație crescută de nitrați, asigurarea apei potabile în mod gratuit pentru copiii până în trei ani prin grija primăriilor locale, interdicția consumării apei de fântână înainte de fierbere și răcire, după caz. Transformarea amoniacului în nitriți și apoi în nitrați poartă numele de ciclul azotului. În prezența oxigenului din apă, amoniacul este transformat de către bacterii în nitriți, care, în prezența oxigenului, se transformă, la rândul lor, în nitrați, veriga finală a acestor transformări.Apa din fântâni face victime. Un copil de un an și o lună, din Cumpăna, a fost internat, duminică, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce a fost diagnosticat cu intoxicație acută cu nitriți. 