Apă cu lămâie pentru hidratarea pielii

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Vitamina C, o substanță împotriva îmbătrânirii este considerată regina vitaminelor pentru piele, datorită calităților de protecție și regenerare și a efectului asupra pielii. Este recomandată de fiecare dată, de către medici, atunci când imunitatea este scăzută și în special copiilor, adulților, precum și bebelușilor, care au sistemul imunitar slab dezvoltat. Ea mai este recomandată și pentru tonifierea pielii, fiind un puternic antioxidant. Dacă vitamina C este aplicată în formă pură și stabilă pe față, aceasta ajută pielea să se mențină fermă, sănătoasă și tânără, fiind un antioxidant destul de puternic care protejează pielea de factorii externi nocivi precum tutunul, poluarea, radiațiile solare. Acțiunea vitaminei C asupra pielii constă în stimularea producției de colagen, proteină ce este importantă pentru ca pielea să se mențină fermă și sănătoasă. Este recomandat să se aplice această vitamină după intervențiile cu laser, după expunerea la soare, dar și pentru a se trata acneea, rozaceea sau cuperoza. Prin urmare, trebuie să consumați cel puțin 20 mg de vitamina C pe zi, pentru a asigura aportul necesar de vitamină la necesarul caloric și din dietă nu trebuie să lipsească citricele, salata de varză, care conțin un aport necesar de vitamina C și E și beta caroten, precum și ali-mentele bogate în acizi grași omega 3, ca somonul, tonul, macroul sau fructele de mare. Totodată, ca să se hidrateze pielea, este indicat să se bea multă apă, în care se poate adăuga o lămâie tăiată felii.