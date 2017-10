Apa cu lămâie ajută digestia şi reduce ridurile

Apa cu lămâie ajută digestia și reduce ridurile

Băut dimineața pe stomacul gol, lichidul acționează ca un medicament: luptă împotriva răcelii, ajută digestia, scade presiunea arterială, curăță pielea și detoxifică întregul organism.„Toată lumea știe că lămâile conțin vitamina C din belșug, dar jumătate de lămâie stoarsă într-o cană cu apă caldă are și mult potasiu, excelent în stimularea activității cerebrale și în controlul presiunii arteriale" , arată Ashley Pitman, specialist în detoxifieri după metoda Ayurvedică. În plus, spune acesta, acidul citric ajută digestia și nu face „gaură în stomac", fiind metabolizat de organism.Acțiunea diuretică este dublată de cea revitalizantă. „E adevărat, apa cu lămâie netezește ridurile și dă chipului un aspect întinerit", explică Pitman. Pentru rezultate maxime, spune specialistul, combinația ar trebui consumată în fiecare zi timp de o lună. „Constipația, balonările și oboseala, toate vor dispărea ca prin minune", dă asigurări medicul.