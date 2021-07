Antiperspirantele vă ajută să eliminați transpirația

Antiperspirantele, în schimb, ucid bacteriile care produc mirosuri și blochează în mod activ glandele sudoripare să producă transpirație sub braț. Acest lucru vă poate ajuta să vă atenuați disconfortul. Un alt sfat este ca după duș să așteptați câteva minute înainte să vă îmbrăcați. Acest lucru este important mai ales dacă faceți dușuri fierbinți sau trăiți într-un climat cald și umed. Așadar, lăsați corpul să se răcească și să se usuce înainte de a vă îmbrăca.





Epilatul axilelor ar putea reduce, de asemenea, transpirația excesivă. Părul păstrează umezeala, iar părul sub braț nu face excepție. În plus, unele alimente pot reduce cantitatea de transpirație produsă de corp și calma glandele sudoripare suprasolicitate, în același timp. Așa că, atunci când vă propuneți să reduceți transpirația prin dietă, este important să vă axați pe alimente care nu vă suprasolicită sistemul digestiv. Printre alimentele și băuturile recomandate se numără apa, alimentele bogate în calciu (cum ar fi lactatele), migdalele, bananele, pepenele roșu, strugurii, pepenele galben, broccoli, spanacul, conopida, ardeii grași, castraveții, fulgii de ovăz etc.





Din cauza căldurii, în această perioadă, oamenii transpiră tot mai mult. Totuși, transpirația excesivă a brațelor poate fi inconfortabilă, motiv pentru care trebuie să recurgeți la diferite metode de prevenire a transpirației. Cum să preveniți transpirația? Există mai multe remedii naturale și fără prescripție medicală, care pot reduce sau elimina excesul de transpirație la subraț. Unele dintre acestea includ antiperspirantele topice. Specialiștii spun că ar trebui să renunțați la deodorantele standard și să treceți la antiperspirant. De ce? Deodorantul ar putea ucide mirosul sub brațe, dar nu este conceput pentru a vă împiedica să transpirați complet.