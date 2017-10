Angajaţii Primăriei Constanţa, testaţi pentru HIV şi hepatită

Angajații Primăriei Constanța, testați pentru HIV și hepatită

Echipa Baylor a început testările la Primărie! Fundația Baylor Marea Neagră, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, marchează „Săptămâna Europeană a Testării”.Angajații municipalității se testează pentru HIV și hepatitele virale B și C și dau un exemplu comunității despre importanța cunoașterii stării de sănătate. Primul testat al zilei a fost viceprimarul Dumitru Babu.Fundația Baylor este printre cele opt organizații din România care participă la "Săptămâna Europeană a Testării".Desfășurată sub sloganul "Testare. Tratament. Prevenire", "Săptămâna Europeană a Testării" are scopul de a convinge populația că testarea pentru HIV și hepatite virale este primul pas pentru aflarea stării de sănătate.