Anemia care poate provoca naştere prematură şi tulburări de creştere

Anemia care poate provoca naștere prematură și tulburări de creștere

Însoțită de stări de oboseală, paloare, pierderea apetitului, în special la copii, anemia feriprivă se caracterizează printr-o lipsă de fier din organism, care fie nu se asimilează, fie este eliminat din corp foarte repede. Două dintre situațiile cu risc major sunt gra-videle și copiii născuți prematur, situații în care anemia poate duce la probleme cardiace sau tulburări de creștere la copii.Gravidele, cele mai afectateAnemia feriprivă este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă mai ales femeile însărcinate, deoarece rezervele de fier sunt utilizate în volumul crescut de sânge al mamei, dar și ca sursă de hemoglobină pentru fetusul aflat în creștere. Acesta are nevoie de fier pentru a fabrica globule roșii, vase sangvine și mușchi.„În cazul anemiei cauza depinde foarte mult de vârsta pacientului. Dacă vorbim de gravide, aportul insuficient de fier produce dezechilibre și la mamă, dar și la copil. Vorbind de copii, ne putem raporta la anemia prematurilor care se datorează lipsei ingestiei sau a aportului de fier la mamă în timpul sarcinii ceea ce poate duce tocmai la această naștere prematură. Copilul prematur poate fi grav afectat de această carență pentru că sub vârsta de șapte luni nu are suficient fier în depozitele ficatului. El își umple depozitul de fier abia în ultimele 3 luni de sarcină.Dacă vorbim de sugari, anemia apare după vârsta de 3 luni, mai ales din cauza alimentației artificiale, atât a copilului, cât și a mamei. De aceea, în pediatrie, începând cu această vârstă se face profilaxia anemiei prin administrarea zilnică a unei doze de un miligram de fier, timp de trei luni. În cazul în care avem de-a face cu un pacient care prezintă deja anemie, tratamentul se prelungește la 5 luni pentru un aport optim”, a explicat dr. Gher-ghina Rizea, medic primar pe-diatru în cadrul Clinicii Rizea din Constanța.Alte cauze: problemele hormonale sau intestinalePrintre categoriile afectate de anemie se pot număra și ado-lescentele sau femeile care au probleme hormonale, și implicit menstruații abundente care conduc la pierderea fierului din organism.„Menstruația cauzează pierderi de fier la toate femeile de vârsta reproductivă, constituind o posibilă cauză a anemiei în special la femeile cu flux menstrual abundent (menoragie). De altfel, întrucât pierderile menstruale sunt mai importante la pubertate, rezervele de fier ale adolescentelor pot fi ușor golite, dacă alimentația lor nu le furnizează suficient fier.Pe de altă parte mai sunt extrem de afectate persoanele care prezintă afecțiuni intestinale, precum boala Crohn, boala celiacă sau intervențiile chirurgicale la nivelul intestinului, deoarece pot afecta capacitatea intestinului de a asimila nutrienții din alimentele digerate, ducând la anemie carențială feriprivă”, completează medicul. În aceste cazuri este necesară colaborarea dintre medicul internist și ginecolog sau gastroenterolog pentru a înlătura mai întâi cauza.Diagnosticarea și tratamentul, manevre simplePe cât de complexe sunt efectele anemiei, pe atât de simplă este diag-nosticarea ei care nu necesită mai mult decât o analiză la sânge denu-mită hemogramă. Tratamentul nu este nici el unul complicat, fiind necesară doar construirea rezervelor de fier din organism și menținerea lor la un nivel normal prin aportul ali-mentar de vegetale și carne slabă.Netratată, anemia produce însă grave tulburări de creștere la copii, care poate produce și retard fizic și mintal. Mai mult decât atât, anemia feriprivă este unul dintre factorii care scad capacitatea organismului la infecții.