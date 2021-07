Anasonul este recomandat pentru astenie și amețeală

În plus, ceaiul de anason are proprietatea de a stimula lactația, așa că este recomandat femeilor care alăptează. Cu același scop se poate face un masaj ușor al sânilor cu ulei de anason. Ceaiul de semințe se obține în felul următor: semințele se pisează sau se macină la râșnița de cafea, până se transformă într-o pulbere. Imediat după aceea, se toarnă peste o linguriță de pulbere o cană de apă fierbinte și se lasă la infuzat cam zece minute, după care se strecoară și se îndulcește cu miere. Se consumă cam 2-3 căni pe zi pentru afecțiunile prezentate.

Anasonul a fost apreciat dintotdeauna pentru beneficiile pe care le are asupra organismului. Specialiștii spun că acesta este bogat în fier, calciu, zinc, potasiu, magneziu și cupru și conține fibre, proteine și acizi grași. Ca urmare, datorită uleiurilor volatile pe care le conține, acesta este recomandat pentru astenie și amețeală. În cazul în care vă confruntați cu astfel de stări, trebuie să știți că se consumă sub formă de infuzie, pentru proprietățile sale tonice. Apoi, ceaiul de anason consumat zilnic, în cantități mici, elimină gazele intestinale și calmează crizele de tuse uscată, iar uleiurile volatile pe care le conține favorizează expectorația. Totodată, stimulează secrețiile gastrice și eliminarea bilei. Vă doare capul? Masați ușor cu puțin ulei volatil de anason zona dureroasă. Dacă bebelușul are colici, i se poate da ceai de anason neîndulcit, iar durerile vor fi diminuate. La fel se poate întâmpla și în cazul durerilor menstruale, ce pot fi calmate cu ajutorul decoctului de rădăcină de anason.