Ananasul protejează organismul de boli cardiovasculare

Ştire online publicată Luni, 06 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ananasul este sărac în calorii și bogat în fibre, vitamina C și antioxidanți. Antioxidanții din ananas împiedică îmbătrânirea pielii. Interiorul cărnos din coaja de ananas poate fi folosit pentru masaj la duș pentru catifelarea pielii de pe coate, genunchi și călcâi. Ananasul întărește sistemul imunitar și oferă protecție împotriva infecțiilor, împiedică efectele nefaste ale radicalilor liberi, protejând organismul de boli cardiovasculare. Fiecare porție în plus de fructe și legume adăugată în regimul alimentar zilnic reduce riscul de apariție a bolilor de inimă și a cancerului. De asemenea, asigură o digestie bună, datorită conținutului ridicat de fibre. Cinci porții de ananas pe zi diminuează riscul de apariție a cataractei, atenuează simptomele astmului, reglează funcțiile intestinale și ajută diabeticii. Mască cu ananas și miere Patru bucăți de ananas, o lingură miere de albine, o lingură frișcă, două linguri făină de ovăz. Se macină bucățile de ananas cu mixerul. Se adaugă mierea de albine, frișca și făina de ovăz, după care se continuă procesul de amestecare. Compoziția se aplică în strat gros pe față și gât. Lasă să acționeze timp de 15 minute, după care îndepărtează cu apă călduță. Mască Hawai O jumătate papaya copt bine, o jumătate cană de ananas proaspăt, două lingurițe de miere, două lingurițe ceai verde. Pune ceaiul verde în apa fiartă și lasă-l să se răcească. Decojește papaya și îndepărtează semințele. Se folosește mixerul pentru a amesteca papaya cu ananasul. Apoi se adaugă mierea de albine și ceaiul verde. Se aplică această compoziție pe fața curățată în prealabil și se lasă să acționeze timp de 15 minute. Se îndepărtează cu apă călduță și se tamponează ușor cu un prosop. Compoziția se poate păstra aproximativ o săptămână, la frigider, într-un borcan înfiletat.Ananasul este sărac în calorii și bogat în fibre, vitamina C și antioxidanți. Antioxidanții din ananas împiedică îmbătrânirea pielii. Interiorul cărnos din coaja de ananas poate fi folosit pentru masaj la duș pentru catifelarea pielii de pe coate, genunchi și călcâi. Ananasul întărește sistemul imunitar și oferă protecție împotriva infecțiilor, împiedică efectele nefaste ale radicalilor liberi, protejând organismul de boli cardiovasculare. Fiecare porție în plus de fructe și legume adăugată în regimul alimentar zilnic reduce riscul de apariție a bolilor de inimă și a cancerului. De asemenea, asigură o digestie bună, datorită conținutului ridicat de fibre. Cinci porții de ananas pe zi diminuează riscul de apariție a cataractei, atenuează simptomele astmului, reglează funcțiile intestinale și ajută diabeticii. Mască cu ananas și miere Patru bucăți de ananas, o lingură miere de albine, o lingură frișcă, două linguri făină de ovăz. Se macină bucățile de ananas cu mixerul. Se adaugă mierea de albine, frișca și făina de ovăz, după care se continuă procesul de amestecare. Compoziția se aplică în strat gros pe față și gât. Lasă să acționeze timp de 15 minute, după care îndepărtează cu apă călduță. Mască Hawai O jumătate papaya copt bine, o jumătate cană de ananas proaspăt, două lingurițe de miere, două lingurițe ceai verde. Pune ceaiul verde în apa fiartă și lasă-l să se răcească. Decojește papaya și îndepărtează semințele. Se folosește mixerul pentru a amesteca papaya cu ananasul. Apoi se adaugă mierea de albine și ceaiul verde. Se aplică această compoziție pe fața curățată în prealabil și se lasă să acționeze timp de 15 minute. Se îndepărtează cu apă călduță și se tamponează ușor cu un prosop. Compoziția se poate păstra aproximativ o săptămână, la frigider, într-un borcan înfiletat.