Ananasul este un fruct diuretic și detoxifiant

Din cauza unor factori precum o alimentație necorespunzătoare, poluarea mediului sau utilizarea anumitor produse chimice, o cantitate semnificativă de toxine și deșeuri se acumulează în organismul nostru. Specialiștii spun că ananasul are proprietăți diuretice și detoxifiante ce ajută la eliminarea tuturor substanțelor toxice care pot afecta sănătatea. Astfel, pe lângă faptul că este un fruct diuretic și detoxifiant, ananasul are un conținut bogat de vitamina C, B1 și B6, acid folic și minerale ca sodiu, potasiu, calciu, magneziu, mangan și fier.





Un procent semnificativ din compoziția ananasului este reprezentat de apă, acest fruct conținând și foarte multe fibre. Totodată, are un conținut caloric scăzut. De precizat că majoritatea proprietăților benefice ale ananasului se datorează unei enzime numite bromelaină. Aceasta poate îmbunătăți digestia și are abilitatea de a ucide paraziții intestinali. În același timp, ananasul este o sursă bogată de antioxidanți, precum vitamina C, iod, magneziu, fosfor și calciu, care, fortifică sistemul imunitar.





Ananasul este un fruct cu multiple beneficii asupra organismului. Mai mult decât atât, este extrem de ușor de inclus în dieta zilnică, fie sub formă de salate, sucuri naturale, smoothie-uri sau deserturi. În prezent, ananasul este considerat a fi unul dintre cele mai benefice fructe tropicale disponibile pe piață. Gustul său dulce și revigorant îl face ideal pentru toată familia și poate fi inclus în numeroase rețete. În plus, acest fruct este o sursă bogată de antioxidanți și nutrienți esențiali, ce pot îmbunătăți sănătatea.