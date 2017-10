Americanii oferă testări medicale gratuite constănţencelor

Americanii oferă testări medicale gratuite constănțencelor

Depistarea precoce a cancerului de col uterin este extrem de importantă și ne-ar putea salva viața, susțin specialiștii. Din acest motiv, testul Babeș-Papanicolau ar trebui făcut periodic de fiecare femeie, pentru a elimina orice risc. Medicii americani ai armatei Statelor Unite au sărit în ajutorul constănțencelor și au donat 10.000 de dolari unui laborator de analize pentru a efectua aceste teste fără niciun extra cost.Campaniile de depistare pentru cancerul de col uterin au luat o amploare tot mai mare în ultima perioadă, iar autoritățile centrale pregătesc o acțiune chiar în această toamnă, aflăm de la dr. Constantin Dina, șeful Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța. „Screening-ul pentru cancerul de col uterin este foarte important, iar Guvernul a luat în serios acest lucru, motiv pentru care va demara, din luna octombrie, un program național în cadrul căruia vor fi testate toate femeile cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani. Costurile acestui program se ridică undeva la 80 de milioane de euro pentru toată țara”, a declarat dr. Dina.500 de teste Babeș-Papanicolau pentru angajatele DobrogeaȘeful DSP ne-a vorbit, ieri, la lansarea oficială a unei campanii de prevenire a cancerului de col uterin pentru femeile care lucrează în fabrica de pâine Dobrogea. În acest proiect s-au implicat și medicii celui de-al patrulea batalion medical al Armatei Statelor Unite ale Americii, care au sponsorizat campania cu zece mii de dolari. „Am început parteneriatul cu americanii odată cu simpozionul legat de traumatologia de război de la Spitalul Județean, iar acum, medicii armatei SUA s-au oferit să doneze 10.000 de dolari Direcției de Sănătate Publică și populației feminine din județ pentru a realiza apro-ximativ 750 de testări Babeș-Papanicolau”, a spus dr. Dina.Medicul ne-a mai spus că societatea comercială Dobrogea a fost aleasă deoarece aici sunt angajate foarte multe femei. „Ne-am gândit unde putem oferi aceste consultații și am luat în considerare S.C. Dobrogea având în vedere faptul că aici lucrează multe femei. 500 dintre ele au posibilitatea să se testeze pentru depistarea cancerului de col uterin. În acest fel poate fi prevenită apariția unei forme foarte grave de cancer. Celelalte 250 de teste vor fi distribuite echitabil în județul Constanța“, ne-a explicat dr. Constantin Dina.Americanii au vorbit despre importanța screening-uluiLa lansarea de ieri a campaniei, medicii americani le-au vorbit angajatelor Dobrogea despre cât de mult contează depistarea precoce a cancerului de col uterin. Potrivit comandorului Charles Briseòo, medic în cadrul armatei SUA, chiar dacă în ultimii 30 de ani s-a observat o evoluție în tratamentul cance- rului, rezultatele acestuia variază întotdeauna în funcție de cât de avansată este boală. „Cu cât detectăm mai repede cancerul, cu atât putem să îl tratăm mai repede și rezultatele vor fi mai bune”, a subliniat medicul. La eveniment a participat și maiorul Willian Spurlock, reprezentantul Armatei Statelor Unite ale Americii, cu aju-torul căreia a fost posibilă finan- țarea de 10.000 de dolari a campaniei.La rândul ei, Fotini Teodorescu, președintele S.C. Dobrogea S.A., le-a mulțumit medicilor americani pentru această inițiativă. „Este binevenită orice acțiune care vine în sprijinul sănătății oamenilor. Suntem încântați de faptul că noi am fost selectați să fim beneficiarii acestei inițiative. Mulțumesc corpului medical al armatei americane care și-a făcut timp să vine să discute cu noi, să convingă femeile de beneficiul unei astfel de acțiuni”, a afirmat Fotini Teodorescu.Unde au loc testările gratuiteTestele vor începe de sâmbătă în centrul medical ProDiagnostic din Constanța, situat pe strada Farului nr. 30. „Americanii au ales să finanțeze laboratorul de analize ProDiagnostic, unde se vor realiza testările gratuite Babeș-Papanicolau“, a declarat dr. Daniel Verman, medic în compartimentul de programe pentru sănătate din cadrul DSPJ Constanța.Angajatele fabricii de pâine Do-brogea au apreciat implicarea medicilor americani. În timp ce unele au spus că vor realiza aceste analize, altele nu au fost la fel de hotărâte. „Este interesant, sperăm să fie util și așa cum se preconizează. Nu mi-am mai făcut de multă vreme acest test. Nu sunt încă decisă, dar ideea merită avută în vedere”, a spus Mariana Avram. „Am trecut printr-o operație de fibrom și așa că mă voi consulta cu medicul meu. Cel mai probabil voi face acest test“, a spus și Mariana Velean, în vârstă de 56 de ani.Femeile care se vor deplasa, sâmbătă, la laboratorul de analize vor avea ocazia să stea de vorbă cu medicii americani. Aceștia vor oferi consiliere gratuită pacientelor și vor aduce în discuție rolul și importanța testului Babeș-Papanicolau în prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin.