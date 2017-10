Ambulanţa, sufocată de constănţeni în perioada sărbătorilor

Ambulanța, sufocată de constănțeni în perioada sărbătorilor

Dacă anul trecut aproximativ 500 de constănțeni sunau la Ambulanță în perioada Crăciunului, anul acesta, Serviciul Județean de Ambulanță Constanța a primit 1.406 solicitări, cele mai multe fiind înregistrate de stația centrală pentru excese alimentare și accidente vasculare.Dacă anul trecut sute de constănțeni sunau la salvare pentru că li se făcea rău din cauza exceselor alimentare și a alcoolului, anul acesta medicii au avut surpriza să fie solicitați pentru a trata copii cu febră foarte mare sau adulți care au suferit accidente vasculare.„Deși am făcut nenumărate recomandări în privința alimentației și a consumului de alcool, se pare că mulți nu le-au respectat, astfel că am avut o perioadă foarte încăr-cată. Începând cu 25 decembrie, când am înregistrat 334 de so-licitări, dintre care 180 pe stația centrală și până pe 28 decembrie, când am avut 364 de solicitări, totalul a fost de 1406. Dintre acestea, foarte multe au fost pentru copii foarte mici care au făcut febră, dar și adulți cu convulsii, accidente vasculare, insuficiență respiratorie acută, politraumatisme datorate accidentelor rutiere, dar și lipotimii. Mai putem aminti și acei pacienți care nu și-au respectat schemele terapeutice, motiv pentru care au suferit decompensări. Din păcate, mulți dintre aceștia sunt pacienți care nu din rea voință nu și-au luat tratamentele, ci din cauza lipsurilor financiare”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Aura Broască, director adjunct al Serviciului de Ambulanță Constanța.Pe de altă parte, medicii de la Serviciul de Ambulanță au eliberat și certificate de deces pentru 5 constănțeni cu vârste cuprinse între 70 și 90 de ani care au decedat în a doua și a treia zi de Crăciun din cauza bolilor și vârstei înaintate.