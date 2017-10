Ambulanţa Constanţa, solicitări record!

1

abuz, si neglijenta

D-le DIirector va rog luati masuri de urgenta. in data de 06.10.2016 apel de urgenta la Abumlanta 112 numar unic la ora 17.19. al doilea 17.37. al trilea 18.11.si in sfirsit a venit ambulance la orele 19.30. in spital au gresit medicul si mia adimistrat o perfuzie cu glucoza si eu avind diabet la externare pana acasa am facut coma diabetica la venirea ambulantei d-na asistenta transmite sotiei ca am ceva la cap, ia dat sotiei un extraveral si a plecat in 2minute si a trebuit sa aduc un dr. privat sa ma trateze. va rugam sa luati masuri urgente. eu o sa fac o plangere la ministerul sasanatatii, ca nu am vazut pana acuma ca o asistenta sa paraseasca pacientul pana nu stie ce diagnostic are a facut o gresala mare nu sa mai pomenit pana acuma asta este un caz foarte urgent. ma numesc Buzuleac Vasile str. I.A Basarabescu. comuna cumpana jud. constanta!!!