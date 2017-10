Pacientul agresat în spital face declarații cutremurătoare:

"Am strigat după ajutor, dar nu a sărit nimeni. Am fost lovit cu pumnul!"

Paul G., pacientul care a fost agresat în Spitalul Județean Clinic de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” de către agenții de pază, care au vrut să îl imobilizeze pentru că își făcea rău singur, face mărturisiri cu privire la experiența neplăcută prin care a trecut.Paralizat de la brâu în jos și după ce a trecut printr-un cancer traumatizant, pacientul a ajuns la spital cu o criză de pancreas. Fiind bulversat după tratamentele chinuitoare prin care a trecut, pacientul a refuzat să ia o pastilă pe care medicii i-au recomandat-o, pentru că medicul oncolog curant l-a sfătuit să nu ia anumite medicamente, din cauza condiției sale.Bărbatul mărturisește că a fost bătut cu bestialitate și legat de pat, de mâini și de picioare. Medicul de gardă a invocat agresivitatea ca motiv și faptul că se automutila, însă bărbatul îl acuză pe acesta că l-a lăsat nesupravegheat cu agenții de pază, iar aceștia au apelat la forță și la agresiune fizică și injurii pentru a-l imobiliza.Soția bărbatului a depus o plângere, iar Poliția Județeană a deschis o anchetă în acest sens.„Eu nu am vrut să iau medicamentul respectiv, iar cei doi au început lupta cu mine. Când am văzut că vor să mă lege, am început să strig după ajutor, dar nimeni nu a sărit să mă ajute. Ca pe un porc m-au legat, așa au spus unii dintre ei. Pe unul dintre paznici am vrut să îl mușc de mână ca să mă lase în pace. Acesta a fost momentul când au început să mă lovească cu pumnul”, mărturisește bărbatul.