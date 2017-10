Alzheimer, boala bătrâneţii

Alzheimer, boala bătrâneții

Boala Alzheimer este o boală a familiei, din cauza efectelor multiple pe care le are asupra bolnavului, dar și asupra celor din jurul său. Potrivit statisticilor în domeniu, maladia afectează 6% dintre persoanele peste 65 de ani și 20 % dintre vârstnicii peste 80 de ani. După 90 de ani, incidența bolii crește - 40% dintre bătrânii trecuți de această vârstă suferă de Alzheimer. Dr. Daniela Delametra, medic de familie, ne-a explicat că afecțiunile de tip boală Alzheimer sunt demențe ireversibile cauzate de o afecțiune organică a creierului. „Boala Alzheimer este cea mai comună, fiind urmată de demența vasculară, de cea mixtă și de alte tipuri mai rare. Manifestările clinice sunt foarte asemănătoare: tulburări de memorie, de limbaj, incapacitatea de a efectua diferite activități, imposibilitatea de a recunoaște și identifica obiectele din jur, incapacitatea de a planifica și organiza diferite activități, incapacitatea de a lua decizii”, a precizat dr. Delametra. Persoanele afectate de această boală obosesc ușor, își schimbă rapid dispoziția, devin apatice, nu fac față schimbărilor din viața lor. Ulterior, apar idei delirante, halucinații, false recunoașteri. În stadiile tardive ale bolii, pacientul nu se mai poate îngriji, nu mai poate vorbi cu persoanele din jur, este în totalitate dependent de membrii familiei. În opt, maxim zece ani, bolnavii își pierd funcțiile intelectuale, orientarea, memoria, discernământul. Tratamentul nu vindecă, ci încetinește evoluția bolii Din păcate, tratamentul nu poate vindeca boala, ci doar încetinește evoluția ei. „De aceea, trebuie asociat cu o îngrijire specializată, care să ajute bolnavul să rămână integrat mai bine în societate și să prevină tulburările de comportament și de dispoziție pe care le determină conflictele cu celelalte persoane sănătoase, care nu știu cum să abordeze boala și bolnavul. În acest fel pot fi prevenite accidentele casnice, autovătămarea sau vătămarea celorlalți, tendința de izolare a bolnavului și a familiei”, a precizat medicul de familie. Din păcate, din numărul mare de bolnavi, doar o mică parte sunt aduși de familii la medic pentru a fi luați în evidență. În mod eronat, membrii familiei consideră că simptomele demenței sunt semne normale ale îmbătrânirii. Cei mai mulți dintre bătrâni se prezintă la medic în fazele tardive de evoluție a bolii, moment în care tratamentul medicamentos nu-și mai dovedește eficiența. Filială a Societății Române Alzheimer Tocmai de aceea, la Constanța a luat ființă o filială a Societății Române Alzheimer. Deocamdată, organizația există doar pe hârtie, pentru că nu există un sediu unde să-și desfășoare activitatea. Dr. Daniela Delametra, președintele filialei, ne-a declarat că principalul obiectiv este luarea în evidență a bolnavilor de Alheimer din Constanța, în vederea îmbunătățirii stării lor de sănătate. 