Aluminiul din organism alterează capacitatea de gândire

Organismul nostru este expus în mod repetat la acțiunea substanțelor toxice din cele mai diverse. Se ajunge la intoxicație atunci când organismul vine în contact cu mai multe toxine decât cele pe care, în mod normal este capabil să le elimine. Plumbul, mercurul sau aluminiul din organismul nostru dau senzații de frică, oboseală cronică, halucinații, complexul de persecuție, tremurături. Intoxicația are cauze diverse, de exemplu o disfuncție intestinală, expunere repetată la substanțe chimico-alimentare toxice, la poluanți ambientali, endotoxine și altele. Intoxicația poate cauza o producție crescută de radicali liberi, stres oxidativ (producție exagerată în organism de radicali liberi), alterarea producției energetice. „Sindromul de oboseală cronică generează o alterație a capacității de detoxifiere a ficatului și o expunere mai mare la acțiunea substanțelor toxice”, ne-a explicat Mirela Coman, purtătorul de cuvânt al centrului Iowemed. Detoxifierea se face la nivelul ficatului Mecanismul natural de detoxifiere are loc la nivelul ficatului, principalul organ ce deține acest rol și constă în transformarea toxinelor prezente în sânge în substanțe netoxice eliminabile prin scaun și urină. Transformarea are loc prin intermediul a două grupuri de reacții biochimice. „În faza I sunt activați catalizatori care conțin în jur de 20 de enzime diferite. Rolul lor este de transformare a toxinelor liposolubile (care sunt absorbite de organism) în toxine hidrosolubile (care degradează acizii grași) și de pregătire a acestora din urmă pentru reacțiile sintetice din faza II care le măresc apoi solubilitatea”, declară Mirela Coman. Mercurul, plumbul sau aluminiul, nocive pentru organism Primele semne ale unei intoxicații sunt simptomele echivalente cu cele ale unei viroze obișnuite precum oboseala, depresia, neliniștea, pierderea memoriei. Alte simptome sunt generate de prezența în organism a substanțelor toxice. Plumbul, de exemplu, dă simptome de iritabilitate, deficiențe psihomotorii, ostilitate. Mercurul dă senzații de frică, halucinații, pierderea capacității de concentrare, complexul de persecuție, tremurături. Aluminiul din organism alterează capacitatea de gândire, oboseală cronică. Potrivit specialistului, „în cadrul centrului, diagnosticul se stabilește cu ajutorul mineralogramei, care arată prezența în interiorul organismului a substanțelor toxice precum metalele grele”.