Alternative naturale pentru antibiotice

Administrarea neadecvată a antibioticelor, automedicația dar și prescrierea rețetelor fără a practica antibiograma sunt motivele pentru care, în ultimii ani, a crescut rezistența la antibiotice în țara noastră, susțin reprezentanții Direcției Județene de Sănătate Publică din Constanța. Aceștia recomandă ca antibioticele să fie utilizate rațional și echilibrat pentru a preveni și controla cât mai eficient bolile infecțioase.Cu toate acestea, dacă doriți să vă tratați cu produse naturale există și varianta plantelor cu proprietăți antibacteriene, care pot fi culese din propria grădină sau cumpărate din magazinele naturiste.De exemplu, cuișoarele sunt o sursă bogată de fibre nutritive, vitamina C și magneziu. În plus, acestea au un puternic efect antibacterian, sunt antiinflamatorii și se folosesc pentru protecția împotriva toxinelor de mediu, a cancerului intestinal, precum și inflamația articulațiilor. Cuișoarele mai sunt utilizate și în terapia afecțiunilor stomatologice.Printre cele mai eficiente „medica-mente” naturale este și usturoiul, care are efect antibacterian și antiviral. În combinație cu vitamina C, acesta distruge microbii și ameliorează simptomele răcelii și gripei, tuberculozei, candidozei și virușilor sistemului digestiv. Usturoiul scade tensiunea arterială, cantitatea de insulină din sânge și previne greutatea în exces.Și salvia are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare și antimicrobiene. Această plantă ajută la îndepărtarea microbilor care provoacă gingivita. Salvia este bene-fică în ameliorarea simptomelor artritei reumatoide, bolilor coronariene sau astmului bronșic.