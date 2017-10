Aloe vera. Un tratament cosmetic eficient

Aloe conține un complex de substanțe benefice, printre care aloina și gelul de aloe. Aloina este un lichid galben-lăptos, situat imediat sub coaja frunzei și care este folosit de mii de ani ca laxativ, sub formă de prafuri sau ca atare.Gelul de aloe are proprietăți antiinflamatorii, detoxifiante și de stimulare a colagenului, de aceea este ideal în tratamentele cosmetice de întreținere a pielii.